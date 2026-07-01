En un duro golpe para los gamers, PlayStation confirma el fin de los juegos físicos -apenas unos días después de que se abrieran las preventas sin disco de GTA 6

PlayStation ha anunciado que dejará de lanzar juegos en discos físicos a partir de enero de 2028.

Esto ocurre a pocos días de que las preventas de GTA 6 se realizaran únicamente en formato digital o mediante códigos en caja.

Esta decisión parece allanar el camino para una PS6 exclusivamente digital, que probablemente se lanzará entre 20 y 28 como muy pronto.

PlayStation ha anunciado hoy que, a partir de enero de 2028, no se lanzarán nuevos juegos de PlayStation en disco físico.

En lo que supone un duro golpe para el concepto de propiedad física, el gigante de los videojuegos ha afirmado en una nueva publicación del blog de PS que esta medida es "una dirección natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera significativamente a la de los discos físicos".

Además, argumenta que «esta transición nos permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar a los videojuegos hoy en día».

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Es poco probable que esta medida sea bien recibida por los fans y, en particular, por los coleccionistas de videojuegos, y se produce apenas unos días después de las preventas de GTA 6 sin disco, en las que Rockstar abandonó el disco a favor de lanzamientos en forma de caja con código.

No solo eso, sino que esta decisión también se produce a pocos días de que PlayStation eliminara de sus bibliotecas algunas películas que los propietarios de consolas habían comprado digitalmente, sin ofrecer compensación alguna.

Todo apunta a un futuro exclusivamente digital, en el que la unidad de disco físico solo será útil para los juegos lanzados antes de enero de 2028 en PlayStation. Ahora parece muy probable que la próxima consola PlayStation de Sony sea exclusivamente digital por defecto.

Esto dista mucho de la famosa burla de Sony hacia la competidora de la PS4, la Xbox One, al inicio de la última generación de consolas, cuando esta última parecía haber sido anunciada con una función que bloquearía la reventa y el intercambio de juegos físicos. Microsoft se retractó rápidamente de eso.

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El video de menos de 30 segundos publicado por PlayStation ha sido visto millones de veces y forma parte de una serie de famosas "victorias" de la consola de PlayStation sobre la de Microsoft en 2013, que marcaron el rumbo de esa generación —y más allá— y que ya forman parte del folclore de los videojuegos.

Ahora, sin embargo, todo ha cambiado. Esta decisión pondrá aún más en tela de juicio el concepto de ser dueño de los propios juegos, ya que los editores y los propietarios de las plataformas simplemente conservarán el derecho y la capacidad de desconectar el servicio a su antojo, sin que los consumidores sean necesariamente dueños de una copia del juego que compraron.

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