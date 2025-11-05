El tráiler de Metroid Prime 4: Beyond "Survive" muestra a Samus haciendo precisamente eso, además de un espectacular deslizamiento de Akira en su nueva moto, por si fuera poco

Nintendo ha lanzado un nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond.

Bajo el título "Survive", muestra diversos entornos y fragmentos del juego.

También podemos volver a ver a Samus en su motocicleta en segmentos abiertos.

¿Te perdiste el nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond, título que saldrá a la venta el próximo 4 de diciembre de 2025? De ser así, estás en el lugar indicado.

El tráiler dura poco más de un minuto, pero está repleto de nuevos detalles sobre la próxima aventura de la cazarrecompensas Samus Aran. En concreto, podemos ver mucho más sobre el diseño del entorno, los encuentros con enemigos, una pelea contra un jefe y mucho más.

En cuanto a los entornos, este nuevo tráiler de «Survive» combina zonas que ya hemos visto antes con otras que son nuevas. Entre los nuevos escenarios se incluyen una caverna en llamas con una torre imponente al fondo, una red de túneles helados y un puente de aspecto bastante precario en el que Samus parece tener dificultades para mantener el equilibrio.

Otro detalle interesante que he notado es que el cañón de rayos de Samus parece sufrir desgaste, castigado por los climas más extremos, como vemos en los lugares de aspecto más frío. Su visor también parece estar salpicado de motas de escarcha.

El tráiler también muestra algunas de las nuevas habilidades psíquicas de Samus, pero aún no revela mucho al respecto. Un uso interesante de ellas parece ser la capacidad de revelar plataformas ocultas, y me imagino que estas se utilizarán ocasionalmente para ocultar mejoras como tanques de energía y expansiones de misiles, además de la progresión habitual.

Por supuesto, no sería un nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond sin otra mirada a Samus en su moto, que se mostró inicialmente en el último Nintendo Direct importante. No hay muchas novedades aquí, pero vemos a Samus disparando a los enemigos desde el cielo, haciendo caballitos libremente y cerrando el tráiler con un bonito deslizamiento al estilo Akira.

El tráiler termina con otra pista sobre Sylux, un cazarrecompensas rival de Metroid Prime Hunters para Nintendo DS y, al parecer, uno de los principales antagonistas de Beyond. Una vez más, no hace mucho más que parecer vagamente amenazador, levitando siniestramente sobre Samus. Pero da la impresión de que tiene una cuenta que saldar.

Ha sido un avance breve, pero sin duda suficiente para mantenerme a flote hasta el lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond el 4 de diciembre para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Ya he esperado ocho años, ¿qué más da un mes más?

