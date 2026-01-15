El representante legal de Rockstar afirma que el estudio despidió a los desarrolladores de GTA 6 por hablar en privado en Discord sobre un modo online "ultrasecreto" para 32 jugadores, lo cual le causó "gran preocupación" al descubrirlo

Los documentos judiciales de un tribunal del Reino Unido han revelado nuevos mensajes de Discord de los más de 30 empleados despedidos de GTA 6.

Un representante de Rockstar declaró ante el tribunal que, al parecer, los empleados estaban discutiendo una característica «ultrasecreta» del juego que aún no se había anunciado.

Al parecer, se trataba de un modo online para 32 jugadores de GTA 6.

Rockstar Games presuntamente despidió a más de 30 desarrolladores de Grand Theft Auto 6 a finales de 2025 por discutir un modo online para 32 jugadores en un canal privado de Discord.

Después de que Rockstar despidiera a 34 empleados en octubre, lo que según el estudio se debió a la filtración de secretos de la empresa en Discord que incluían "características específicas del juego", el Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña (IWGB) presentó una demanda contra Rockstar. Acusó al estudio de represión sindical y solicitó medidas de emergencia al Tribunal Laboral de Glasgow.

Este mes, un tribunal laboral del Reino Unido falló en contra de obligar al estudio de GTA a pagar una indemnización provisional a los empleados despedidos, y ahora se han revelado nuevos detalles de la sentencia.

Según informa People Makes Games, durante el foro, el abogado representante de Rockstar, Andrew Burns, hizo referencia a una característica «ultrasecreta» que supuestamente fue discutida en el canal de Discord por los empleados despedidos.

Aunque Burns no dio más detalles sobre la función en el tribunal, más tarde se reveló en documentos judiciales que no estaban sujetos a restricciones de divulgación y a los que PMG tuvo acceso en el Centro de Tribunales de Glasgow.

Esta función era aparentemente un modo online para 32 jugadores para GTA 6.

PMG compartió mensajes de Discord de los documentos judiciales en su vídeo, explicando que la discusión sobre el modo surgió cuando un empleado despedido escribió sobre su intento de solicitar tiempo libre en el estudio.

La conversación continuó con detalles sobre cómo Rockstar estaba limitando el número de empleados que podían tomarse tiempo libre al mismo tiempo, antes de que un empleado mencionara una «gran sesión» que tuvo lugar en octubre de 2025 y que Rockstar consideró «difícil de llevar a cabo» con 32 personas.

En respuesta a un mensaje no visible, el empleado despedido dijo: «No tengo ni idea, mencionaron que la gran sesión que hicimos hoy era "difícil de llevar a cabo", pero eran 32 jugadores, no sé por qué era difícil».

Otro empleado criticó más tarde la política, escribiendo: «Suena como "tienes varios estudios de probadores de control de calidad, seguro que alguien puede organizar una sesión de 32 jugadores y dejar que la gente se tome su tiempo libre"...».

Según PMG, estos fueron los mensajes a los que Burns se refirió cuando habló de la característica «ultrasecreta» del juego.

Se dice que Rockstar se mostró «muy preocupada» cuando descubrió que sus empleados estaban discutiendo «información altamente confidencial y comercialmente sensible relacionada con el contenido y las características de un servicio en línea aún no anunciado».

«Discutieron el número específico de jugadores en línea previsto para este servicio, una característica importante de este nuevo título, que aún no ha sido revelada por Rockstar», se lee en Grounds of Resistance de Rockstar.

Teniendo en cuenta que el modo en línea de GTA 5 cuenta con sesiones de 32 jugadores, no es difícil determinar que esta característica era probablemente el modo en línea no anunciado de GTA 6.

GTA 6 se retrasó poco después de los despidos y ahora su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

