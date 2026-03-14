El primer paquete de historia de Borderlands 4 es el "DLC más grande hasta la fecha" del juego y saldrá a la venta a finales de este mes

El paquete de historia 1 de Borderlands 4: "Mad Ellie and the Vault of the Damned" llega el 26 de marzo

Este contenido descargable de pago añade un nuevo cazador de la Bóveda llamado C4SH y una nueva zona repleta de misiones adicionales

Además, una actualización incluye la tan esperada progresión compartida entre personajes

Gearbox Software ha presentado el «Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned» de Borderlands 4, que traerá contenido totalmente nuevo cuando salga a la venta a finales de este mes.

El primer paquete de historia de pago, que el estudio califica como su "DLC [contenido descargable] más grande hasta la fecha", se lanzará el 26 de marzo e incluirá al nuevo Cazador de la Bóveda, C4SH el Pícaro.

Es un CasinoBot que acaba rápidamente con sus enemigos gracias a habilidades como Sleight of Hand, que le permite robar cartas de su mazo aleatorio y lanzarlas para desatar poderosos hechizos.

El artículo continúa a continuación

El DLC también incluirá nuevo botín legendario y nacarado, elementos cosméticos y una nueva región del mapa llamada The Whispering Glacier, que está repleta de nuevas misiones de historia, misiones secundarias, actividades y objetos coleccionables, así como dos nuevas peleas contra jefes principales y 16 minijefes.

"Mientras una entidad cósmica maliciosa amenaza a Kairos y la locura persiste en el viento gélido, los jugadores unirán fuerzas con la valiente y decidida Ellie —una mecánica extraordinaria e hija de Moxxi— en una misión para destruir un monolito alienígena y entrar en la maldita Bóveda de los Condenados", adelanta Gearbox.

Borderlands 4 - Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned - Reveal Trailer - YouTube Watch On

"Guiados por el peculiar propietario Mancubus Bloodtooth, que regresa a la acción, los jugadores se adentrarán en los gélidos páramos de The Whispering Glacier, una extensión helada plagada de restos de naves abandonadas y oscuros secretos".

Para acceder a la nueva región, los jugadores deberán tener el Paquete de Historia 1 y completar primero la misión «Mucho que procesar» en los Campos del Desvanecimiento, o bien pueden crear un nuevo Cazador de la Bóveda que pase directamente al contenido de Mad Ellie y la Bóveda de los Condenados en el nivel 13.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además de todo este contenido, una importante actualización de Borderlands 4 traerá la tan solicitada progresión compartida entre personajes, lo que significa que los nuevos personajes de la misma cuenta tendrán acceso a la progresión del mapa, fichas SDU, Hover Drives, recompensas cosméticas y progresión de actividades.

Gearbox confirmó que las partidas guardadas multiplataforma son algo en lo que el equipo sigue trabajando para una actualización posterior.

El Paquete de historia 1 es solo la primera actualización en la hoja de ruta de contenido del juego para 2026, y los Paquetes de recompensas 3, 4 y 5 se lanzarán a lo largo del segundo y tercer trimestre de 2026. Se espera que el Paquete de historia 2 llegue más adelante este año, en el tercer trimestre de 2025, e incluya otro Cazador de la Bóveda, misiones principales, la nueva zona de Kairos y más.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.