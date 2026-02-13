El nuevo tráiler de Resident Evil Requiem parece confirmar la aparición de un personaje muy querido por los fans

Capcom ha compartido un cuarto tráiler de Resident Evil Requiem antes de su lanzamiento a finales de este mes.

El tráiler parece confirmar la aparición de Sherry Birkin.

También muestra el regreso de Leon S. Kennedy al Departamento de Policía de Raccoon City.

Ayer, durante la presentación State of Play de Sony, se lanzó un nuevo tráiler de Resident Evil Requiem, que podría haber confirmado la aparición de un personaje muy querido por los fans.

La próxima entrega de la serie Resident Evil está a solo dos semanas de su lanzamiento, pero por si acaso aún no estuvieras emocionado, Capcom ha compartido un cuarto tráiler que da nuevas pistas sobre la misteriosa historia del juego, nuevas ubicaciones jugables y un nuevo personaje.

Al final del tráiler, que puedes ver a continuación, se puede ver al protagonista dual Leon S. Kennedy regresando al lugar donde todo comenzó, el Departamento de Policía de Raccoon City.

Aunque está más deteriorado que la primera vez que lo vimos debido a los efectos de una bomba nuclear, parece que Leon no solo recorrerá el hospital al que secuestran a nuestra otra protagonista, Grace Ashcroft, sino también el RCPD, lo que sugiere que el juego será más grande de lo que pensábamos inicialmente.

Resident Evil Requiem - 4th Trailer - YouTube Watch On

Sin embargo, lo que más ha emocionado a los fans es la aparente aparición de Sherry Birkin, que apareció por primera vez como una niña pequeña en Resident Evil 2 y fue rescatada por Leon y Claire Redfield.

Aunque no vemos su rostro, sí oímos lo que podría ser su voz a través de la radio de Leon, diciendo: «Hace tiempo que no vuelves por aquí», cuando Leon entra en la comisaría de RCPD. A continuación, el tráiler muestra la parte posterior de su cabeza, con su corto cabello rubio, mientras escribe en un teclado.

Sherry se convirtió más tarde en agente federal y apareció en Resident Evil 6 con el mismo peinado, por lo que, como es lógico, los fans están entusiasmados.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Otro pequeño detalle que han detectado los fans es la mención del «síndrome de Raccoon City» en la pantalla de un ordenador al fondo, que se describe como «síndrome del virus T de aparición latente».

La enfermedad también parece haber afectado a Leon, debido a las heridas negras que vemos en su cuerpo en varios tráilers. Oh, oh.

No tendremos que esperar mucho más para descubrir el destino de Leon, ya que Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.