El nuevo tráiler de Resident Evil Requiem de Capcom podría contener dos pistas importantes que se te han escapado

Resident Evil Requiem, de Capcom, acaba de estrenar un nuevo cortometraje protagonizado por Maika Monroe.

Cuenta la historia de una madre y su hijo durante el brote de Raccoon City.

El final del tráiler podría insinuar el regreso de un personaje importante.

Cada vez falta menos para el lanzamiento de Resident Evil Requiem, previsto para el próximo 27 de febrero, afortunadamente, Capcom reveló un tráiler inesperado para reducir el estrés por la espera.

Capcom ha publicado un nuevo cortometraje de acción real titulado "Evil Has Always Had A Name" (El mal siempre ha tenido un nombre), protagonizado por Maika Monroe, actriz de It Follows y Longlegs. La historia sigue a una madre y a su hijo antes, durante y después del brote de Raccoon City.

Hay varios guiños en el tráiler, como la silueta de Nemesis, de Resident Evil 3, oculta entre el humo, y la clásica frase «S.T.A.R.S» de fondo. También aparece brevemente la tienda Gun Shop Kendo durante la noche del brote, y un licker, que aparentemente conduce a la desgarradora muerte de la hija de la protagonista.

Lo más importante es que vemos la misma toma del cráter de Raccoon City que ha estado presente en casi todos los tráilers de Requiem. Suponiendo que está ambientado en la actualidad (o en una época cercana), el personaje de Monroe, ahora zombificado, pronuncia un monólogo en el que dice: «Diles que seguía siendo yo, hasta el final», antes de ser asesinada en el lugar donde está enterrada su hija.

Los zombis pueden ser seres sensibles en Requiem

Quizás sea mejor utilizar el término «zombi» de forma imprecisa. Aunque los infectados que hemos visto en Resident Evil Requeim claramente no son humanos, el director Koshi Nakanishi destacó que cada uno conserva elementos de su personalidad humana, incluso realizando las mismas tareas diarias que harían cuando estaban vivos, incluyendo algunas expresiones verbales.

Sin embargo, este cortometraje podría haber insinuado que los muertos vivientes de Requiem son más conscientes de lo que pensábamos, posiblemente siendo plenamente conscientes de lo que está sucediendo, conservando recuerdos y sentimientos, pero sin la capacidad de controlarse a sí mismos por su infección.

No sería la primera vez que la franquicia intenta algo así: Resident Evil 4 presentaba enemigos controlados por el parásito Las Plagas, pero que aún conservaban rasgos humanos (aunque fueran salvajes y violentos).

Requiem parece seguir un camino similar, pero uno que tocará la fibra sensible de los jugadores, si nos basamos en este cortometraje.

¿Era Ada Wong la que aparecía al final?

Aún hay muchas cosas que desconocemos sobre Resident Evil Requiem, lo cual es una suerte para muchos que desean vivir la experiencia sin saber nada de antemano. Lo que sí sabemos es que volverán personajes clásicos, tanto de Resident Evil Outbreak como de las entregas principales de la franquicia.

Ada Wong ha estado presente en todos los juegos de Resident Evil en los que aparece Leon S. Kennedy hasta ahora y, si este es realmente el último juego de Leon en mucho tiempo, es cada vez más probable que aparezca.

Esto se ve respaldado por el final de este cortometraje, en el que las fuerzas armadas se dirigen a Raccoon City, con una voz que suena muy familiar diciendo: «Entendido. Raccoon City es nuestra».

Sabemos que las motivaciones y lealtades de Ada en los juegos de Resident Evil son confusas, ya que a menudo trabaja para corporaciones o figuras sospechosas como Albert Wesker. No es descabellado sugerir que se trate efectivamente de Ada Wong, lo que nos hará preguntarnos de qué lado está realmente cuando se estrene el juego el 27 de febrero.

En cualquier caso, Resident Evil Requiem se perfila como el título más ambicioso de la franquicia, con una historia emotiva y el posible final de una saga que se remonta a 1998.

