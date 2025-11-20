El nuevo modo de extracción táctica de COD: Mobile, "DMZ: Recon" llega en diciembre
¿Estás listo para disfrutar del nuevo modo de extracción táctica de COD: Mobile?
¿Recuerdas que hace poco se reveló DMZ: Recon, el nuevo modo de extracción táctica de COD: Mobile? Pues tenemos noticias, ya tiene fecha de lanzamiento oficial y falta menos de lo que podrías pensar.
DMZ: Recon llegará a Call of Duty: Mobile el próximo 11 de diciembre. Recordemos que DMZ: Recon introduce una experiencia completamente nueva dentro del ecosistema de COD:M. Un modo de extracción táctica ambientado en Serpent Island, un mapa inédito lleno de zonas hostiles, ubicaciones ocultas y puntos estratégicos.
Los jugadores deberán:
- Completar contratos y objetivos tácticos.
- Enfrentarse a escuadrones rivales y enemigos controlados por IA.
- Extraer su botín para mejorarlo progresivamente en cada incursión.
Para celebrar el anuncio, hoy se estrena el Date Announcement Trailer, junto con las primeras capturas oficiales y el logo del modo.
Para celebrar el anuncio, hoy se estrena el Date Announcement Trailer, junto con las primeras capturas oficiales y el logo del modo
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.