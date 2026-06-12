El nuevo joystick inalámbrico para juegos de pelea FlexStrike de PlayStation ya está disponible para reservar
¡La espera terminó! El nuevo joystick inalámbrico para juegos de pelea FlexStrike de PlayStation ya está disponible ya está disponible para reservar.
Es importante mencionar que el joystick está diseñado para PS5 y PC y pensando en el juego competitivo y la portabilidad. Incluye un estuche de transporte con correa y una batería recargable integrada, por lo que es fácil llevar el joystick para juegos de pelea a un torneo, una reunión o la casa de un amigo para sumergirse de lleno en la acción.
El joystick inalámbrico para juegos de pelea FlexStrike se podrá reservar a partir del 12 de junio del 2026 por un precio minorista recomendado (RRP) de USD 199,99 | EUR 199,99 | GBP 179,99 | JPY 34 980 (impuestos incluidos). Las reservas estarán disponibles en direct.playstation.com (donde esté disponible) y en tiendas minoristas participantes.
Por último, te recordamos que aunque ya puedes reservar el joystick, estará disponible a partir del 6 de agosto y ya puede reservarse en tiendas minoristas participantes.
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