El marketing de Resident Evil Requiem nos ha dejado con ganas de jugarlo. Si bien no tener una demo es frustrante, aquí te decimos por qué valdrá la pena la espera

Falta muy poco para el tan esperado Resident Evil Requiem de Capcom, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de febrero. El marketing de este juego ha sido notablemente diferente de la estructura habitual de Capcom, lo que nos ha dejado frustrados y ansiosos por tener el juego ya con nosotros.

El favorito de los fanáticos, Leon S. Kennedy, recién fue revelado a fines de 2025, después de meses en los que Capcom lo mantuvo como el gran secreto de Requiem (o, más precisamente, su secreto peor guardado) cerca de su pecho, junto con muchos otros aspectos del juego.

Estamos a solo unas semanas del lanzamiento, y la aparición del juego en el State of Play de PlayStation de febrero dio esperanzas de que se lanzaría una demo. Capcom no se ha perdido ni una sola demo de sus juegos principales de Resident Evil, desde el Resident Evil original hasta la octava entrega, Resident Evil Village.

También vale la pena señalar que Capcom suele lanzar sus demos de Resident Evil dos semanas antes del lanzamiento, al igual que hizo con el remake de Resident Evil 4 de 2023. Este último State of Play tuvo lugar el 12 de febrero, dando paso al 13 de febrero, que es exactamente dos semanas antes del lanzamiento de RE9 el 27 de febrero, así que uno pensaría que habría una demo, ¿verdad?

Bueno, por desgracia, no hay ninguna (al menos por ahora). Y no haber una demo de Resident Evil Requiem antes del lanzamiento es una gran decepción, sobre todo porque muchos jugadores de PC, como yo, queremos descubrir cómo funciona el juego en diferentes configuraciones de PC y, como mínimo, disfrutar de la misma experiencia de demo que muchos tuvieron en eventos importantes como la Gamescom 2025.

Sin embargo, estamos empezando a creer que la omisión de una demostración y el secretismo de Capcom pueden hacer que la espera hasta el 27 de febrero valga la pena.

Requiem probablemente tendrá una gran sorpresa

Si bien el cuarto tráiler nos da una pista de otro personaje principal (obviamente es Sherry Birkin), todavía parece que apenas hemos visto algo de lo que este juego realmente tiene para ofrecer en términos de su historia y jugabilidad.

Siempre hemos teorizado que hay mucho más en el arte del 25 aniversario de Capcom, que presenta a los personajes principales de la franquicia Resident Evil, y con todo lo que Capcom está ocultando de Requiem incluso después del cuarto tráiler del juego, estamos seguros de que muy bien podríamos estar viendo el regreso de Jill Valentine, Claire Redfield ó Ada Wong.

Sin entrar en demasiados detalles, una de las claves del tráiler es la revelación del «Síndrome de Raccoon City», el virus que contagia a Leon S. Kennedy y, supuestamente, a Sherry Birkin. Hasta donde sabemos, este virus —que parece ser una cepa del virus T— ha infectado a todos los supervivientes del brote de Raccoon City y ha permanecido latente en sus cuerpos durante años.

Esto al menos garantiza cierta participación de personajes heredados, incluido Carlos Oliveira, y con los posibles temores de una filtración de datos de una demostración, sugiere que Capcom está esperando el lanzamiento para que los jugadores experimenten una revelación importante por sí mismos.

Las partidas a ciegas son las mejores

Aunque nos encantaría una demo de Requiem, entendemos que esperar un poco más hará la experiencia mucho más satisfactoria.

No dudamos de que muchos otros, probablemente hubieran hecho lo mismo con una demo de Requiem, lo que podría hacer que la sección jugable se vuelva obsoleta una vez que llegue la experiencia final. En el peor de los casos, como ya se mencionó, los mineros de datos podrían acabar desvelando los eventos del juego, como ocurrió exactamente con Village .

Resident Evil Requiem parece ser el juego con mayor trama de la franquicia hasta el momento, y el personaje más popular, Leon S. Kennedy, está literalmente muriendo debido a que el virus latente se volvió activo después de décadas.

Capcom claramente ha hecho esfuerzos para hacer que la jugabilidad de Requiem sea lo más dinámica posible de lo que hemos visto hasta ahora.

Tenemos muchas ganas de que llegue ya el 27 de febrero y, afortunadamente, está a la vuelta de la esquina, con lanzamiento para PS5 , Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC.