El DLC de Elden Ring Nightreign podría llegar antes de lo que crees
Vamos otra vez, Nightfarers
- La empresa matriz de FromSoftware afirma que el DLC Elden Ring Nightreign está en desarrollo.
- Su lanzamiento está previsto para antes de que finalice el año fiscal (marzo de 2026).
- Aún no hay detalles, pero podría revelarse en los premios The Game Awards el próximo mes.
¿Te lo perdiste? Elden Ring Nightreign prepara un DLC que ya se encuentra en desarrollo en FromSoftware, y podría lanzarse antes de lo que se cree.
En su último informe de resultados, Kadokawa ofreció una breve actualización sobre varios proyectos en curso en FromSoftware, reafirmando que The Duskbloods y Elden Ring Tarnished Edition se lanzarán en Nintendo Switch 2 en 2026. El primero fue uno de los platos fuertes de la primera presentación de Switch 2 Direct, mientras que el segundo sufrió un importante retraso hasta el año que viene por «ajustes de rendimiento».
Aparte de eso, parece que habrá más novedades de Elden Ring Nightreign en un futuro no muy lejano: «FromSoftware está desarrollando actualmente el DLC Elden Ring Nightreign (cuyo lanzamiento está previsto para el año fiscal 2025)», se lee en una sección del informe de resultados.
Sabemos que FromSoftware tenía previsto complementar Elden Ring Nightreign con contenido posterior al lanzamiento desde que salió al mercado en mayo. En los últimos meses se han añadido nuevos modos y formas de jugar mediante parches, pero parece que este próximo DLC será más significativo, posiblemente incluso una expansión.
Lo importante aquí es que el DLC está previsto para el final del año fiscal de Kadokawa, es decir, el 31 de marzo de 2026. Por lo tanto, es probable que podamos esperar una importante entrega de contenido de Elden Ring Nightreign en los próximos meses.
Los impacientes seguidores de Nightfarers deberían estar atentos a los Game Awards, que se retransmitirán en directo dentro de aproximadamente un mes, el 11 de diciembre. Nightreign se presentó oficialmente en la edición del año pasado, por lo que es muy probable que la expansión siga el mismo camino y se anuncie en la edición de este año.
