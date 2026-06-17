El director de experiencia de "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" afirma que "reimaginar" el juego de 1996 le permite a Crystal Dynamics conservar momentos "icónicos" y, al mismo tiempo, ofrecer "libertad creativa"

Jeff Adams, director de experiencia de "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", ha explicado por qué el juego es una "reinterpretación" en lugar de un remake

Adams afirma que esto le permite a Crystal Dynamics capturar «momentos icónicos» y, al mismo tiempo, tomar nuevas decisiones creativas

Algunas características resultarán familiares, mientras que otras serán completamente nuevas, como el nuevo Modo de Concentración

Crystal Dynamics explicó por qué considera a Tomb Raider: Legacy of Atlantis más una "reinterpretación" que un remake o una remasterización del clásico juego de 1996.

Así lo señaló el director de experiencia, Jeff Adams, durante una entrevista con TechRadar Gaming en Summer Game Fest 2026. Según explicó, este enfoque permite al estudio conservar los elementos que los fans recuerdan y reconocen —como momentos clave de la historia y acertijos emblemáticos— al mismo tiempo que amplía y moderniza esa base.

"Esto nos permite capturar esos momentos tan icónicos de la experiencia original y asegurarnos de que se sientan reconocibles y familiares", comentó Adams. "Pero también nos da la libertad creativa para preguntarnos: '¿Podemos tomar una decisión creativa ligeramente diferente aquí y llevar el juego un paso más allá?'".

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Entre esas nuevas decisiones creativas se encuentra una versión renovada de Lara Croft, interpretada por Alix Wilton Regan, conocida por su trabajo en Dragon Age: Inquisition. Sin embargo, el personaje seguirá siendo tan ágil y acrobático como lo era hace 30 años. El juego también contará con un mundo fotorrealista y un Modo de Concentración (Focus Mode), que llena una barra de combate capaz de activar una habilidad de cámara lenta al estilo bullet time.

Crystal Dynamics también ha incorporado ideas provenientes de la trilogía Tomb Raider Survivor, incluyendo sistemas de desplazamiento más intuitivos y acertijos más profundos, sin dejar de lado momentos memorables como el enfrentamiento contra el T-Rex.

Originalmente, Tomb Raider: Legacy of Atlantis estaba previsto para lanzarse este año, pero ahora llegará el 27 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

Por su parte, Alix Wilton Regan también habló con TechRadar Gaming durante el Summer Game Fest sobre su experiencia interpretando a la icónica aventurera en Legacy of Atlantis.

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"Me siento increíblemente afortunada de ayudar a llevar Tomb Raider a esta nueva era", afirmó. Además, aseguró que no le preocupa diferenciar su interpretación de las anteriores, porque se siente "muy segura de la decisión de volver a la esencia de Lara".

"Dentro del contexto de la Lara clásica, mi trabajo como actriz es no dejar atrás ninguna de las versiones anteriores de Lara", explicó Wilton Regan.

"Tengo mucho interés en comprender, reconocer y respetar todo lo que ha existido antes dentro de la franquicia Tomb Raider; tomar los elementos más importantes, asimilarlos, procesarlos y actualizarlos para las audiencias modernas".

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