El actor de God of War, Christopher Judge, parece dar pistas sobre el próximo proyecto de Santa Monica Studio: "Probablemente a finales de verano se sabrá en qué estamos trabajando"
¿Se revelará este año el próximo juego de God of War?
- El actor Christopher Judge parece haber dado pistas sobre el próximo juego de Santa Monica Studio.
- Judge, que interpreta a Kratos en los juegos del estudio, afirma que los fans sabrán "lo que estamos haciendo a finales de verano".
- El actor que da vida a Kratos también ha revelado que God of War Trilogy Remake contará con un nuevo sistema de combate.
Según se informa, el actor Christopher Judge, intérprete de God of War, ha dado algunas pistas sobre el próximo gran proyecto de Santa Monica Studio, que, según él, se dará a conocer este verano.
Según informa VGC, un fan que asistía a la Fan Expo de Vancouver (Canadá) se acercó a Judge para hablar sobre el recientemente anunciado remake de la trilogía de God of War y le preguntó si iba a participar en él.
Judge, que interpreta a Kratos en God of War y God of War Ragnarok de Santa Monica, confirmó que no sería así, ya que la voz original del personaje, T.C. Carson, volverá a participar, algo que ya sabíamos.
No está claro si el actor es consciente de que la conversación está siendo grabada, y luego continúa diciendo que el remake contará con un nuevo sistema de combate, pero no ofrece más detalles.
Judge añade: «Y probablemente a finales de verano se sabrá lo que estamos haciendo».
El actor no da más detalles sobre lo que está diciendo, pero parece que se refiere a Santa Monica Studio y su próximo juego, en el que Judge podría participar. ¿El tercer juego de God of War? Tendremos que esperar para verlo.
God of War Ragnarok se lanzó en 2022, casi cuatro años después de God of War, por lo que el momento para un anuncio parece adecuado.
Mientras tanto, ya puedes jugar a Gods of War Sons of Sparta, un spin-off en 2D de desplazamiento lateral protagonizado por Kratos de niño, que Sony presentó de forma inesperada durante la presentación State of Play de la semana pasada.
