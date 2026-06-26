Echoes of Aincrad estrena un nuevo tráiler con más detalles de su historia

Con el lanzamiento de Echoes of Aincrad a la vuelta de la esquina, Bandai Namco Entertainment America Inc. ha presentado un nuevo tráiler de la historia que muestra más detalles de este nuevo y cautivador RPG de acción ambientado en el popular universo de SWORD ART ONLINE, incluyendo revelaciones sorprendentes sobre algunos de los personajes conocidos que los fans de la serie reconocerán.

Echoes of Aincrad | Tráiler de Historia #2 - YouTube Watch On

Descubre cómo los jugadores y los personajes conocidos se enfrentan a la realidad de su situación al aceptar la verdad de que ahora todos están atrapados dentro del castillo flotante de Aincrad, donde morir en este mundo virtual significa la muerte en el mundo real. En medio de esta confusión y desesperación, los jugadores serán el héroe que unirá a todos al empuñar su espada para sobrevivir, superar el juego y liberarse de este juego de vida o muerte.

En "Echoes of Aincrad", los jugadores deberán confiar en sus compañeros y en sus habilidades especiales para superar desafíos y sobrevivir, incluyendo personajes conocidos y favoritos de los fans de la franquicia, como Asuna, Agil, Lisbeth y más. También deberán elegir qué rol debe asumir cada uno en combate, utilizando el "Sistema Switch" de este RPG de acción para alternar entre atacar a los enemigos y apoyar al jugador mientras se recupera en la batalla.

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Echoes of Aincrad se lanzará el 10 de julio de 2026, y ya están disponibles las preventas para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.