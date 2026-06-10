Dying Light 2 estrena The Breach, una nueva plataforma de contenido creado por la comunidad

¿Eres fan de Dying Light 2: Human? De ser así, no te puedes perder "The Breach", una increíble iniciativa de contenido para este título.

Cabe destacar que The Breach abre la franquicia a nuevas experiencias, nuevas formas de jugar y un flujo constante de mundos temáticos en los que los jugadores podrán sumergirse.

El programa reúne dos tipos de contenido generado por los usuarios (UGC): mapas destacados creados en estrecha colaboración entre los desarrolladores de Techland y creadores seleccionados; y mods sobresalientes elegidos por sus ideas audaces y sus enfoques novedosos de la fórmula de Dying Light. La mezcla es deliberadamente variada: seleccionada por Techland e impulsada por las personas que juegan el juego.

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"En Techland, siempre hemos buscado nuevas formas de innovar y vemos un enorme potencial en el UGC. Al proporcionar a los jugadores el marco y las herramientas adecuadas, les permitimos crear y compartir nuevas experiencias dentro del mundo de Dying Light 2: Stay Human", afirma Rafał Polito, gerente del programa UGC.

El parche 1.28 lanza el programa con su primer capítulo, Survival Archives. Los personajes favoritos de los fans, Tolga y Fatin, han desgarrado el tejido del universo, desatando mapas cuidadosamente seleccionados que van desde escenarios desarrollados en colaboración con nuestro estudio hasta propuestas sin pulir de la comunidad que llevan al mundo por caminos inesperados. Espera una variedad de nuevas opciones de juego, incluyendo desplazamiento en tercera persona, parkour en baja gravedad, zonas de supervivencia extrema y modificadores experimentales que dan un giro a la fórmula principal de formas que el juego principal nunca podría.

Dying Light 2: Stay Human - The Breach Has Opened - YouTube Watch On

The Breach también ofrece a los jugadores muchas razones para seguir volviendo. Los jugadores ganan XP tanto en el juego principal como en los nuevos mapas y modos, por lo que el progreso se mantiene independientemente de dónde juegues. Cada capítulo también trae nuevas armas y equipo que conseguir.

El parche 1.28 también ofrece mejoras significativas al juego base. Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido hacer que Dying Light 2: Stay Human sea lo más fluido y apasionante posible. Hemos rediseñado las primeras horas del juego para facilitar la incorporación de los nuevos jugadores, y hemos reequilibrado el inicio del juego —la dificultad de los encuentros y la accesibilidad al botín inicial— para que los jugadores se sumerjan más rápido en la experiencia principal.

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También hemos actualizado los aspectos visuales del juego, incluyendo elementos del entorno, la iluminación de las escenas cinemáticas y el equilibrio general de colores, para mejorar la inmersión y acercar el tono al universo más amplio de Dying Light. Además, hemos resuelto una amplia gama de problemas reportados por la comunidad.

The Breach se basa en tres pilares:

Seleccionado por Techland. Cada capítulo es revisado, seleccionado y lanzado con el sello de nuestro estudio.

Impulsado por los fans. Creadores seleccionados trabajan directamente con nuestros desarrolladores y la comunidad en general da forma al conjunto de contenidos.

Siempre hay algo nuevo. Los mundos temáticos se lanzan de forma continua con nuevas recompensas en cada capítulo.

Una hoja de ruta de contenido en vivo ofrece a los jugadores una visión clara de los próximos temas y de lo que está por venir.

El parche 1.28 y The Breach ya están disponibles hoy, 10 de junio, en todas las plataformas como una actualización de contenido gratuita para todos los propietarios de Dying Light 2: Stay Human.