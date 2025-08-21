Disfruta de increíbles beneficios en GTA Online

¡Increíbles noticias! Sobre todo si eres fan de GTA Online, ¿estás listo para saber de qué se trata?

A partir del 21 de agosto y hasta el 17 de septiembre, quienes jueguen GTA Online recibirán una bonificación única de GTA$ 1,000,000, mientras que los miembros de GTA+ recibirán GTA$ 1,000,000 adicionales.

Además, Simeon Yetarian ofrece el doble de GTA$ y RP en todas las misiones de contacto de Simeon, el triple de GTA$ y RP en sus solicitudes de exportación, y una bonificación de GTA$ 500,000 por completar todas las misiones de Embargos de lujo.

Pero eso no es todo, así que no te pierdas los detalles completos de las novedades de esta semana a continuación:

Bonificación de GTA$ del final del verano: hasta el 17 de septiembre, quienes jueguen GTA Online recibirán una bonificación única de GTA$ 1,000,000, mientras que los miembros de GTA+ recibirán GTA$ 1,000,000 adicionales.

hasta el 17 de septiembre, quienes jueguen GTA Online recibirán una bonificación única de GTA$ 1,000,000, mientras que los miembros de GTA+ recibirán GTA$ 1,000,000 adicionales. Vehículo de derrape gratis: última oportunidad para obtener la Declasse Drift Walton L35.

última oportunidad para obtener la Declasse Drift Walton L35. Triple de GTA$ y RP en solicitudes de exportación de Simeon.

en solicitudes de exportación de Simeon. Doble de GTA$ y RP en todas las misiones de contacto de Simeon, Sumo (Remix) y Serie de carreras de la comunidad.

en todas las misiones de contacto de Simeon, Sumo (Remix) y Serie de carreras de la comunidad. Bonificación de GTA$ 500,000 por completar toda la serie de misiones de embargos de lujo.

por completar toda la serie de misiones de embargos de lujo. Desafío semanal: bonificación de GTA$ 100,000 por completar tres misiones de embargos de lujo.

bonificación de GTA$ 100,000 por completar tres misiones de embargos de lujo. 30% de descuento en el dispensario Smoke on the Water.

en el dispensario Smoke on the Water. Vehículos de Premium Automóviles de Lujo: Annis S80RR (supercoche, 40% de descuento), Pegassi Ignus (supercoche, 40% de descuento), Nagasaki Shinobi (moto, 40% de descuento), Ocelot Locust (deportivo) y Grotti Turismo Omaggio (supercoche, 40% de descuento).

Annis S80RR (supercoche, 40% de descuento), Pegassi Ignus (supercoche, 40% de descuento), Nagasaki Shinobi (moto, 40% de descuento), Ocelot Locust (deportivo) y Grotti Turismo Omaggio (supercoche, 40% de descuento). Vehículos de Luxury Autos: Canis Castigator (camioneta 4x4) y Übermacht Niobe (deportivo).

Canis Castigator (camioneta 4x4) y Übermacht Niobe (deportivo). Coche de pruebas premium de HSW: Annis Euros X32 (coupé).

Annis Euros X32 (coupé). Coches de pruebas del Club de coches de LS: Enus Cognoscenti Cabrio (coupé), Dinka Jester (deportivo) y BF Raptor (deportivo).

Enus Cognoscenti Cabrio (coupé), Dinka Jester (deportivo) y BF Raptor (deportivo). Vehículo de regalo del desafío del CCLS: queda en los cinco primeros puestos de la Serie del Club de coches de LS durante dos días seguidos para ganar el Declasse Impaler SZ (muscle car).

queda en los cinco primeros puestos de la Serie del Club de coches de LS durante dos días seguidos para ganar el Declasse Impaler SZ (muscle car). Gran premio de la ruleta de la suerte: Pfister Comet S2 Cabrio (deportivo).

Pfister Comet S2 Cabrio (deportivo). Descuentos en vehículos: 40% de descuento en el Annis S80RR (supercoche), Pegassi Ignus (supercoche), Nagasaki Shinobi (moto), Toundra Panthere (deportivo) y Grotti Turismo Omaggio (supercoche); 30% de descuento en el Buckingham Akula (helicóptero), Pegassi Torero XO (supercoche), B-11 Strikeforce (aeronave), Överflöd Pipistrello (supercoche), BF Club (compacto), Ocelot Ardent (deportivo clásico) y Dewbauchee Specter (deportivo).

40% de descuento en el Annis S80RR (supercoche), Pegassi Ignus (supercoche), Nagasaki Shinobi (moto), Toundra Panthere (deportivo) y Grotti Turismo Omaggio (supercoche); 30% de descuento en el Buckingham Akula (helicóptero), Pegassi Torero XO (supercoche), B-11 Strikeforce (aeronave), Överflöd Pipistrello (supercoche), BF Club (compacto), Ocelot Ardent (deportivo clásico) y Dewbauchee Specter (deportivo). Descuentos de la camioneta de armamento : 40% de descuento en la subametralladora táctica y 30% de descuento en el rifle de combate (para miembros de GTA+).

: 40% de descuento en la subametralladora táctica y 30% de descuento en el rifle de combate (para miembros de GTA+). Beneficios de GTA+: un Pegassi Torero XO (supercoche) gratis en el Club de coches de Vinewood, junto con prendas Atomic de carreras, nuevas pinturas camaleón verde/rojo, un 50% de descuento en talleres y mejoras de tuneado de derrapes, y mucho más.