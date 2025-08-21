Disfruta de increíbles beneficios en GTA Online

GTA Online tiene una sorpresa única para ti

GTA Online
(Crédito de imagen: Rockstar Games)

¡Increíbles noticias! Sobre todo si eres fan de GTA Online, ¿estás listo para saber de qué se trata?

A partir del 21 de agosto y hasta el 17 de septiembre, quienes jueguen GTA Online recibirán una bonificación única de GTA$ 1,000,000, mientras que los miembros de GTA+ recibirán GTA$ 1,000,000 adicionales.

Además, Simeon Yetarian ofrece el doble de GTA$ y RP en todas las misiones de contacto de Simeon, el triple de GTA$ y RP en sus solicitudes de exportación, y una bonificación de GTA$ 500,000 por completar todas las misiones de Embargos de lujo.

Pero eso no es todo, así que no te pierdas los detalles completos de las novedades de esta semana a continuación:

  • Bonificación de GTA$ del final del verano: hasta el 17 de septiembre, quienes jueguen GTA Online recibirán una bonificación única de GTA$ 1,000,000, mientras que los miembros de GTA+ recibirán GTA$ 1,000,000 adicionales.
  • Vehículo de derrape gratis: última oportunidad para obtener la Declasse Drift Walton L35.
  • Triple de GTA$ y RP en solicitudes de exportación de Simeon.
  • Doble de GTA$ y RP en todas las misiones de contacto de Simeon, Sumo (Remix) y Serie de carreras de la comunidad.
  • Bonificación de GTA$ 500,000 por completar toda la serie de misiones de embargos de lujo.
  • Desafío semanal: bonificación de GTA$ 100,000 por completar tres misiones de embargos de lujo.
  • 30% de descuento en el dispensario Smoke on the Water.
  • Vehículos de Premium Automóviles de Lujo: Annis S80RR (supercoche, 40% de descuento), Pegassi Ignus (supercoche, 40% de descuento), Nagasaki Shinobi (moto, 40% de descuento), Ocelot Locust (deportivo) y Grotti Turismo Omaggio (supercoche, 40% de descuento).
  • Vehículos de Luxury Autos: Canis Castigator (camioneta 4x4) y Übermacht Niobe (deportivo).
  • Coche de pruebas premium de HSW: Annis Euros X32 (coupé).
  • Coches de pruebas del Club de coches de LS: Enus Cognoscenti Cabrio (coupé), Dinka Jester (deportivo) y BF Raptor (deportivo). 
  • Vehículo de regalo del desafío del CCLS: queda en los cinco primeros puestos de la Serie del Club de coches de LS durante dos días seguidos para ganar el Declasse Impaler SZ (muscle car).
  • Gran premio de la ruleta de la suerte: Pfister Comet S2 Cabrio (deportivo). 
  • Descuentos en vehículos: 40% de descuento en el Annis S80RR (supercoche), Pegassi Ignus (supercoche), Nagasaki Shinobi (moto), Toundra Panthere (deportivo) y Grotti Turismo Omaggio (supercoche); 30% de descuento en el Buckingham Akula (helicóptero), Pegassi Torero XO (supercoche), B-11 Strikeforce (aeronave), Överflöd Pipistrello (supercoche), BF Club (compacto), Ocelot Ardent (deportivo clásico) y Dewbauchee Specter (deportivo).
  • Descuentos de la camioneta de armamento: 40% de descuento en la subametralladora táctica y 30% de descuento en el rifle de combate (para miembros de GTA+).
  • Beneficios de GTA+: un Pegassi Torero XO (supercoche) gratis en el Club de coches de Vinewood, junto con prendas Atomic de carreras, nuevas pinturas camaleón verde/rojo, un 50% de descuento en talleres y mejoras de tuneado de derrapes, y mucho más.
Antonio Quijano
