Directive 8020 se "diseñó pensando en la PS5" y ofrecerá "imágenes más nítidas" gracias a la tecnología PSSR y al "ray tracing avanzado" para intensificar la sensación de terror en la PS5 Pro

Se han revelado las características de la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Pro en relación con la Directiva 8020

La edición para PS5 utiliza PSSR para ofrecer "imágenes más nítidas" y un trazado de rayos mejorado

Supermassive Games afirma que el título también se diseñó teniendo en cuenta el controlador DualSense

Supermassive Games ha revelado las características para PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro de su próxima gran entrega de la serie Dark Pictures Anthology, «Directive 8020».

Este título interactivo de terror y supervivencia se lanzará en mayo y, antes de su lanzamiento, el desarrollador ha detallado la tecnología que «intensificará la tensión, la nitidez y el impacto emocional que caracterizan al juego» en PlayStation.

Según Will Burdon, director técnico del estudio en Supermassive, PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) es la mejora más significativa para la versión de PS5 Pro, ya que ofrece «imágenes más nítidas».

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«PSSR mejora de forma inteligente el detalle y la claridad de la imagen fotograma a fotograma, lo que permite que los entornos, los modelos de los personajes y la sutil narrativa ambiental se vean nítidos y bien definidos», escribió Burdon en una nueva publicación del blog de PlayStation.

«Los pasillos metálicos de la Cassiopeia, la escarcha que se forma en un laboratorio médico helado, la distorsión en una visera reflectante... todos estos detalles se benefician de la nitidez añadida».

Las mejoras en la PS5 Pro también cuentan con trazado de rayos avanzado, lo que significa que la iluminación se comportará de manera más realista en pasillos y rincones oscuros, lo que intensifica el horror de la Directiva 8020.

Las sombras dinámicas también «añaden profundidad y movimiento a las escenas, haciendo que los entornos parezcan menos estáticos y más impredecibles», al tiempo que realzan la atmósfera de tensión del juego.

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«La mayor riqueza en el renderizado de las sombras mejora la atmósfera de forma sutil pero contundente, reforzando la inquietud que impregna toda la experiencia», afirmó Burdon.

Una versión mejorada para PS5 Pro también implica una mayor velocidad de fotogramas para un «rendimiento fluido y constante» que garantizará que los jugadores tomen a tiempo esas decisiones en fracciones de segundo que determinan de forma permanente el curso de la historia, así como movimientos de cámara fluidos y transiciones cinematográficas.

Supermassive también señaló que el juego fue «diseñado pensando en la PlayStation 5», en particular en el control inalámbrico DualSense, y busca que las interacciones se sientan «instintivas», ya sea al pulsar el botón de la linterna, escanear una habitación antes de entrar por una escotilla o agarrar la cuña en el último segundo.

La retroalimentación háptica «pone el miedo en tus manos durante las decisiones y al usar herramientas», y la salida de audio del controlador alertará a los jugadores sobre personajes distantes con los que comunicarse a través de la herramienta de mensajería del juego.

"Nuestro objetivo era simple: hacer del controlador tu herramienta de supervivencia y sumergirte por completo en el mundo, para mantenerte al borde de tu asiento", dijo Burdon.

Directive 8020 se lanzará el 12 de mayo para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC.

El juego también contará con un modo cooperativo local llamado "Noche de cine", que permite que hasta cinco jugadores recorran juntos toda la historia en modo cooperativo local, en el que cada jugador controla a un miembro de la tripulación.

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