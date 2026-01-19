Destacado filtrador de Resident Evil afirma que se anunciará un remake de Code: Veronica este año
¿Será cierto?
- Un importante filtrador afirma que este año se anunciará un remake de Resident Evil – Code: Veronica
- Anteriormente filtraron con precisión detalles de Resident Evil Requiem antes del lanzamiento
- Code: Veronica se lanzó por primera vez en 2000 para Dreamcast.
Un importante filtrador afirmó que Resident Evil – Code: Veronica será el próximo juego de la serie en recibir una versión remake.
Lanzado originalmente en 2000 para Dreamcast, Code: Veronica es un spin-off infravalorado protagonizado por Claire y Chris Redfield. Ambientado poco después de los eventos de Resident Evil 2 y 3 , se centra en dos nuevos brotes mortales del virus T en una isla prisión remota y un centro de investigación antártico.
Aunque distaba mucho de ser perfecto, el juego representó muchas novedades importantes para la serie. Se basaba en entornos 3D en tiempo real en lugar de los fondos pre-renderizados de sus predecesores y presentaba un sistema de cámara más dinámico.
Aproximadamente un año después de su lanzamiento en Dreamcast, se lanzó una versión actualizada del juego, Resident Evil: Code Veronica X, para PlayStation 2 y, posteriormente, para Nintendo GameCube. Esta versión del juego llegó posteriormente a PlayStation 3 y Xbox 360, y posteriormente a PlayStation 4, donde sigue disponible.
Llevan tiempo circulando rumores sobre un posible remake, pero la última pista proviene de Dusk Golem, veterano filtrador de Resident Evil. En respuesta a una pregunta en X, afirmó que no está previsto un remake de Resident Evil 5 este año.
En lugar de eso, "prometen" que "se anunciará" un remake de Code: Veronica .
No, there is NOT a Resident Evil 5 Remake that's going to be announced this year. Instead, later this year a RE Remake that starts with "(C)" & ends "(ode Veronica)" is going to be announced, I promise you.Her thing is something else not a remake of RE5. https://t.co/RCO05v6QS3January 17, 2026
El mismo usuario filtró con precisión una serie de detalles sobre el entonces no anunciado Resident Evil Requiem en junio de 2025, aunque, por supuesto, hay que tomar esta afirmación con pinzas.
Tendremos que esperar y ver si Capcom tiene preparado un remake de Code: Veronica...
