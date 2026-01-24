Crisol: Theater of Idols llega en febrero con una pesadilla sangrienta inspirada en el folclore español

¡La espera está por terminar! Blumhouse Games y Vermila Studios anunciaron la fecha de lanzamiento de su próxima aventura de terror en primera persona, Crisol: Theater que llegará el 10 de febrero de 2026.

Crisol: Theater of Idols Release Date Trailer - YouTube Watch On

Ambientado en una versión de pesadilla de España, Crisol: Theater of Idols mezcla folclore y religión en un mundo impregnado de leyendas inquietantes y rituales sagrados. Utilizando la sangre como munición y como fuente de vida, los jugadores explorarán la maldita isla de Tormentosa, llena de oscuros secretos e ídolos horripilantes que cobran vida.

Crisol: Theater of Idols estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam por 17,99 dólares. Los jugadores de Steam también pueden obtener el juego con un descuento de lanzamiento del 10%. Los jugadores que quieran probarlo antes pueden descargar la demo de Steam ahora mismo.