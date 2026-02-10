Crisol: Theater of Idols debuta en consolas y PC con una propuesta de terror única

¡La espera terminó! Crisol: Theater of Idols ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y lo mejor de todo es que cuesta solo $17.99 dólares.

Por si fuera poco, al comprarlo a través de Steam, los jugadores pueden obtener un descuento adicional del 10% sobre el precio de venta al público del juego durante un tiempo limitado.



Sumérgete en una aventura de terror única en primera persona donde el folklore y la religión se entrelazan en una versión de pesadilla de España. Los jugadores navegarán por un mundo impregnado de leyendas inquietantes y rituales sagrados, enfrentándose a aterradoras estatuas de santos que cobran vida. En una lucha desesperada por la supervivencia, los jugadores deben sacrificar su propia sangre para usarla como munición contra los horrores que acechan en cada esquina.

Las características principales incluyen:

Explora la isla maldita de Tormentosa: descubre la escalofriante historia y el retorcido folclore de Tormentosa, una isla hermosa pero malévola. Atraviesa paisajes inquietantes, grandiosas ruinas y calles laberínticas para desvelar los secretos de cultos y de sacrificios de sangre.

La sangre como arma y maldición: la sangre es tanto el sustento del jugador como su munición. Empuña este nuevo poder contra enemigos aterradores y resuelve intrincados rompecabezas, pero ten cuidado: cada disparo te resta salud. Elige sabiamente: la supervivencia depende de tu capacidad para equilibrar la vida y la muerte.

Gestiona poderes y armas: mejorar los poderes que potencian la letalidad de la sangre permite a los jugadores infligir más daño, luchar durante más tiempo y obtener bonificaciones en combate. Explora la gran variedad de armas disponibles para encontrar la más adecuada para cada situación y mejóralas con las monedas que encuentres mientras exploras Tormentosa.

Una historia basada en el terror y la historia: la inquietante fusión de Hispania entre acontecimientos históricos, folclore y matices religiosos crea un mundo único y aterrador. Enfréntate a impresionantes estatuas que cobran vida y desentraña una oscura narrativa que difumina la línea entre la realidad y la pesadilla.