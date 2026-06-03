"Crimson Desert" recibe una segunda hoja de ruta sorpresa y la confirmación de un DLC, y Pearl Abyss promete una mejora importante...

Pearl Abyss confirma que el DLC de Crimson Desert está en desarrollo y se compromete a cumplir con la hoja de ruta de nuevos contenidos

Los próximos contenidos incluyen novedades en la historia, el combate y la función de guardado cruzado

Se esperan actualizaciones entre junio y septiembre de 2026

Pearl Abyss sigue demostrando por qué se encuentra entre los mejores desarrolladores de videojuegos de la actualidad, con la promesa de más pulido y contenido para su último juego de mundo abierto.

Crimson Desert cuenta con una segunda hoja de ruta de contenido y un DLC actualmente en desarrollo, tal y como ha confirmado Pearl Abyss en su entrada de blog "Dev Update". La hoja de ruta incluye varias actualizaciones cuyo lanzamiento está previsto entre junio y septiembre de 2026.

Cabe destacar que estas actualizaciones incluyen varias mejoras que potencian aún más la experiencia de mundo abierto, atendiendo a los comentarios de la comunidad en el proceso. Pearl Abyss es muy consciente de los comentarios negativos sobre la historia de Crimson Desert y está ajustando el "flujo narrativo del viaje de Kliff" al refinar la "coherencia de las escenas clave".

Latest Videos From Watch full video here:

(Image credit: Pearl Abyss)

Quizás la novedad más importante entre los cambios en la historia y el combate sea la promesa de compatibilidad con guardado cruzado, lo que permitirá a los jugadores continuar jugando a Crimson Desert desde donde lo dejaron en PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Esto debería ser tan sencillo como vincular las cuentas entre plataformas.

Francamente, el guardado cruzado de PC a consola (y viceversa) no es tan común como debería serlo en la mayoría de los juegos, y Pearl Abyss merece todo el crédito por incluir esta función en su plan de desarrollo, aunque aparentemente no fuera algo muy solicitado por los jugadores de Crimson Desert.

Las constantes actualizaciones de Pearl Abyss desde el lanzamiento del juego el 19 de marzo son un testimonio de lo mucho que trabajan los desarrolladores, impulsando esta épica aventura de acción hacia su máximo potencial. Con más DLC en camino, será interesante ver cuánto se expande el mapa, que ya es más grande que el de Skyrim y Red Dead Redemption 2.

Pearl Abyss sigue teniendo la mirada puesta en su próximo juego de mundo abierto con DokeV, pero también está dejando muy claro que el desarrollador no ha terminado con Crimson Desert en absoluto, y eso no es más que una gran noticia para los jugadores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.