"Crazy Taxi: World Tour" llega oficialmente en 2027 con modos multijugador totalmente nuevos, que, según el creador de la serie, Kenji Kanno, eran muy solicitados en 1999

Se ha anunciado "Crazy Taxi: World Tour", cuyo lanzamiento está previsto para 2027

El juego contará con modos multijugador por primera vez

El creador de la serie, Kenji Kanno, afirma que algunos miembros del equipo tienen experiencia en juegos multijugador y que "gracias a sus conocimientos, hemos podido crear un modo multijugador"

Sega ha anunciado oficialmente Crazy Taxi: World Tour, una nueva entrega de la clásica serie de acción y conducción, que saldrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, Nintendo Switch 2 y PC en 2027.

Revelado durante el Xbox Games Showcase 2026, el juego estará dirigido por el creador original de Crazy Taxi, Kenji Kanno, y llevará a los jugadores a una campaña con una historia que recorre el mundo en la piel de Axel, el protagonista de toda la serie, quien persigue a unos misteriosos villanos enmascarados que le robaron su querido taxi.

El tráiler, acompañado de la icónica canción «All I Want» de The Offspring, mostró nuevas características del juego, como mapas y misiones totalmente nuevos, vehículos y personalización, y un modo Arcade que captura la emoción de los juegos originales.

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«Este nuevo título, Crazy Taxi: World Tour, no es solo una recreación de la jugabilidad del Crazy Taxi original», dijo Kanno en una sesión de preguntas y respuestas tras la presentación, «sino que hay un modo historia que amplía el mundo y los antecedentes de los personajes de Crazy Taxi. Los jugadores pueden esperar mucho contenido».

El creador de la serie añadió que, si bien hay fans de la serie que estarán emocionados por tener en sus manos World Tour, el juego también atraerá a la generación más joven y a aquellos que no están familiarizados con la serie en absoluto, revelando que gran parte del equipo que desarrolló el juego también es joven.

Crazy Taxi: World Tour | Announcement Trailer - YouTube Watch On

"En nuestro equipo de desarrollo de World Tour hay, de hecho, muchos jóvenes de veintitantos años; no solo gente mayor como yo", dijo Kanno. "Básicamente, nos sentamos todos en la misma mesa y trabajamos codo a codo para crear un juego que resulte atractivo para todas las generaciones".

A diferencia de las entregas anteriores de la serie Crazy Taxi, World Tour también será el primer juego en incluir modos multijugador, algo que, como bien sabe Kanno, los fans de toda la vida han pedido con insistencia.

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"Habrá multijugador, y aunque cuando creé el [Crazy] Taxi original allá por 1999, muchos de nuestros jugadores decían: “Oye, quiero jugar a este juego con mis amigos”, ya sabes, en aquel entonces estábamos limitados por la tecnología", dijo.

"Pero ahora, en 2026, incluso en nuestro equipo de desarrollo, hay muchos miembros del personal que tienen experiencia con juegos multijugador. Así que, gracias a sus conocimientos, pudimos crear también un modo multijugador para Taxi.

Nos centramos en la parte del juego que es el modo historia para un solo jugador, pero tenemos un modo multijugador para aquellos que quieran algo más intenso [...] Pero, por supuesto, ambos son modos muy divertidos".

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