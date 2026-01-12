Los últimos rumores sobre los precios de Steam Machine no son tan malos como pensaba, pero sigo temiendo lo peor

¡La espera está a punto de terminar! La Steam Machine de Valve está por salir a principios de 2026 después de su presentación en noviembre de 2025, aunque las dudas sobre su posible precio aún están en la mesa.

Sin embargo, un descubrimiento reciente podría darnos una idea de lo que podemos esperar.

El precio de un minorista checo para la Steam Machine ha aparecido en Internet, sugiriendo 950 dólares para el modelo de 512 GB y 1070 dólares para el modelo de 2 TB, según se ha visto en Reddit (por un usuario que se hace llamar Pajman64).

Es importante señalar que estos supuestos precios de terceros se basan en conversiones de coronas checas (moneda checa) a dólares estadounidenses antes de impuestos, por lo que, si son legítimos, es probable que no sean los precios exactos una vez que la mini PC para juegos esté disponible.

Sin embargo, quizás un aspecto más importante aquí es que Valve probablemente será el único vendedor de la Steam Machine, al igual que ocurrió con la Steam Deck, que solo está disponible a través de terceros a precios mucho más elevados.

Esto significa que estos precios rumoreados para la Steam Machine son o bien precios provisionales que no tendrán nada que ver con el precio final (ya que se trata de un minorista externo) o bien son ligeramente más altos que los que Valve tiene previstos para la PC tipo consola, ya que los minoristas externos suelen cobrar más que si se compra directamente a Valve.

(Image credit: Valve)

Eso podría ser suficiente para dar esperanzas de que la Steam Machine no sea tan cara como la mayoría esperaba; un precio ligeramente inferior a los 950 y 1070 dólares que se rumorea la situaría en el mismo rango que la PS5 Pro, lo que muchos (incluido yo) podrían considerar una gran ventaja.

Sin embargo, no podemos olvidar que hay una grave crisis de RAM que está afectando al mercado de los videojuegos para PC, lo que ha provocado que los precios de los kits de RAM (e incluso de las GPU) se disparen, y me sorprendería mucho que esto no tuviera un impacto significativo en el precio de la Steam Machine.

Afortunadamente, Valve ha sido generosa con los precios en el pasado, concretamente con la Steam Deck, vendiéndola con pérdidas. Aunque estoy seguro de que eso habría sido posible con la Steam Machine antes, es probable que este problema de RAM haya cambiado todo el plan de Valve, y sospecho que es por eso que la empresa ha estado tan callada sobre los precios hasta ahora.

Francamente, el precio que se rumorea sería una gran sorpresa (aunque bienvenida), ya que esperaba que costara más de 1070 dólares solo por el modelo de 512 GB.

Sigo muy preocupado por los precios

(Image credit: Valve)

La actual crisis de RAM no podría haber llegado en peor momento, ya que se trata del segundo intento de Valve de introducir los juegos de PC en el ámbito de las consolas, y es muy posible que se vea empañado por la burbuja de la IA, lo que provocaría una mayor demanda de memoria.

La Steam Machine solo dispondrá de 8 GB de VRAM, lo que ya ha sido motivo de controversia entre los consumidores. Tras mi reciente prueba del portátil para juegos MSI Katana 15HX B14W, puedo decir que esas preocupaciones no son infundadas, ya que 8 GB aún no son obsoletos, pero corren un gran riesgo de serlo a medida que aumentan los requisitos del sistema que exigen los juegos modernos.

Desafortunadamente, la Steam Machine tampoco cuenta con puertos USB 4 o Thunderbolt, por lo que no hay espacio para utilizar una eGPU para obtener más potencia de GPU. Todos estos factores pueden acabar siendo errores garrafales si el precio de la Steam Machine es desorbitado, y ya me estoy preparando para que eso sea así.

Espero sinceramente que los precios rumoreados por los minoristas checos tengan alguna legitimidad, porque eso significaría que el precio oficial de Valve sería más barato, pero no me da miedo admitir que eso es una ilusión.