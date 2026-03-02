Las reservas de GTA 6 podrían disminuir en las próximas semanas a medida que se intensifique la campaña de marketing: "no gastamos dinero en marketing hasta que estamos muy cerca del lanzamiento"

La campaña de marketing de Grand Theft Auto 6 se intensificará en verano

Una filtración reciente indica que se han añadido identificadores de título a la PlayStation Store

Esto sugiere que las reservas podrían comenzar pronto

¿Se acerca la preventa de Grand Theft Auto 6? Sin duda, es algo que podría suceder las próximas semanas, pues el marketing se intensificará a medida que el verano se acerque.

Recordemos que en febrero, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, confirmó en una entrevista con Jim Cramer de CNBC que «este verano habrá novedades en materia de marketing», ya que se están poniendo en marcha las iniciativas para promocionar GTA 6.

"No gastamos dinero en marketing hasta que estamos muy cerca del lanzamiento", añadió.

Ahora, el dataminer de PlayStation Store «PlayStation Game Size» afirma que se han añadido a la tienda digital los ID de título, códigos únicos que identifican las diferentes variantes del software de PlayStation. Aunque no es garantía de que vaya a haber novedades pronto, esto se suele hacer como preparación para el inicio de la preventa o la venta general de un juego.

A continuación, revelaron que los ID de los títulos son «PPSA01547_00» y «PPSA29660_00». Es lógico suponer que esto implicaría que habrá dos ediciones del juego (presumiblemente la edición «estándar» habitual y una versión más cara con algunos DLC incluidos), pero no es probable que sea así.

En lugar de indicar ediciones distintas, los ID de título se utilizan generalmente para diferenciar versiones regionales distintas de los juegos o para separar las copias físicas de las digitales.

Con el verano a la vuelta de la esquina, podríamos tener un nuevo tráiler y un anuncio de preventa en cualquier momento, ya que nos acercamos a la fecha de lanzamiento del 19 de noviembre de 2026.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.