Las filtraciones de Lenovo revelan el sorprendente Legion Go 2 con SteamOS, así como las especificaciones completas de su atrevido portátil gaming OLED enrollable

Se han filtrado dos dispositivos de Lenovo, que supuestamente formarán parte del CES 2026.

Uno es un dispositivo portátil Legion Go 2 que viene con SteamOS en lugar de Windows 11.

El otro es una computadora portátil para juegos enrollable con una pantalla que se expande horizontalmente para convertirse en ultraancha, y hemos obtenido algunas especificaciones sobre ella.

¡Lenovo planea robarse el CES 2026 con increíbles sorpresas! Esto de acuerdo a recientes filtraciones que revelan una nueva versión de la Legion Go 2 y detalles sobre las especificaciones del rumoreado Legion Pro Rollable, una laptop (portátil) gaming con pantalla ultraancha extendible.

Empecemos por el Legion Go 2: según Windows Latest (la fuente de ambas filtraciones), en el CES de enero de 2026, Lenovo tiene previsto presentar una versión de este dispositivo portátil para juegos que sustituye Windows 11 por SteamOS.

Como se puede imaginar, las especificaciones seguirán siendo las mismas que las de la variante con Windows 11, con un chip AMD Ryzen Z2 Extreme como motor, 32 GB de RAM y un almacenamiento de hasta 2 TB.

En teoría, Lenovo tiene previsto otro gran lanzamiento relacionado con los videojuegos para el CES 2026, el Legion Pro Rollable, que ya fue filtrado por Windows Latest, y ahora el sitio web tecnológico ha revelado algunas especificaciones y más detalles relacionados con el dispositivo.

Se nos ha informado de que el portátil enrollable tendrá una pantalla que se expande horizontalmente, hacia ambos lados, lo que será una novedad en un portátil (suponiendo que todo esto sea cierto), para convertirlo en una pantalla ultraancha de 24 pulgadas. En su forma predeterminada (sin expandir), será una pantalla estándar de 16 pulgadas.

En cuanto al hardware interno, al parecer se basará en el nuevo Legion Pro 7i de Lenovo, que incluye una tarjeta gráfica Nvidia RTX 5090 de gama alta y un procesador Intel Core Ultra insignia (no se nos ha revelado el modelo, pero suponemos que será Panther Lake).

La pantalla será una Lenovo PureSight OLED (como la del Legion Go 2 mencionado anteriormente) y ofrecerá tres tamaños diferentes, con un punto medio de 21,5 pulgadas entre el tamaño predeterminado de 16 pulgadas y el ultraancho de 24 pulgadas totalmente expandido.

Sin duda, será un portátil caro, dirigido a usuarios avanzados y a aquellos profesionales de los deportes electrónicos que utilizan una pantalla ultraancha por sus ventajas competitivas (es decir, un campo de visión mucho mayor).

Lo que resulta un poco confuso aquí es que el público objetivo de los deportes electrónicos para esta computadora portátil ultraancha será muy específico, ya que incluso entre este pequeño grupo demográfico de jugadores, la mayoría de los profesionales utilizan un monitor estándar (16:9), ya que son las pantallas que se utilizan en la mayoría de los torneos. Aun así, es posible que a los streamers de alto nivel (y a algunos profesionales, como los que juegan a juegos de carreras, por ejemplo) les interese disponer de una pantalla ultraancha cuando están de viaje y quieren practicar.

Sin embargo, el Legion Pro Rollable sigue siendo un dispositivo conceptual, por lo que es posible que no llegue a comercializarse, aunque sea legítimo. Y con toda la información (y las fotos filtradas) que circula en este momento, parece más probable que sea auténtico que lo contrario. Es de esperar que cueste una pequeña fortuna, al igual que el portátil enrollable existente de Lenovo, que amplía la pantalla verticalmente (un modelo ThinkBook Plus que cuesta más de tres mil dólares).

No obstante, es un dispositivo emocionante y la idea y la innovación de Lenovo en este caso son dignas de elogio.

En cuanto al Legion Go 2, con SteamOS en lugar de Windows 11, tendría sentido que Lenovo probara esta variante en su nuevo dispositivo portátil, dado que todavía hay muchas quejas sobre el sistema operativo de Microsoft en los dispositivos portátiles. A pesar de algunos refuerzos recientes con la introducción de la experiencia Xbox Full Screen (modo portátil) para Windows 11, todavía hay mucho margen de mejora por parte de Microsoft.

Además, Lenovo ya apostó por SteamOS en el pasado con el Legion Go S (junto con Windows 11), como quizá recuerdes, por lo que ya hay un precedente, y esta versión del dispositivo portátil también fue muy popular.

