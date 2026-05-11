La Steam Machine tiene una nueva entrada en la base de datos de Steam, lo que significa que podría llegar muy pronto

La Steam Machine parece estar a punto de llegar, ya que los usuarios han detectado referencias a paquetes en la base de datos de Steam

El Steam Controller de Valve ya se vende mediante reserva para evitar a los revendedores

Es posible que la Steam Machine también se venda mediante una lista de espera, ya que las referencias a los paquetes se encuentran en el código de un sistema de reservas

Los gamers siguen esperando con ansias la Steam Machine, después de que los retrasos obligaran a Valve a modificar su calendario original previsto para principios de 2026; sin embargo, un nuevo avance sugiere que podría estar a la vuelta de la esquina.

Según informa Notebookcheck, se han detectado cuatro referencias de paquetes de Steam Machine (concretamente 1629460, 1629458, 1629447 y 1629446) en la base de datos de Steam en un código de sistema para reservas, lo que sugiere que Valve tiene cuatro modelos de esta PC similar a una consola listos para su lanzamiento.

El Steam Controller de Valve se agotó en varias regiones a los pocos minutos de su lanzamiento, sobre todo debido a los revendedores. Esto obligó a la empresa a introducir un sistema de lista de espera para el accesorio, limitando las reservas a una unidad por usuario.

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Al igual que con la Steam Deck, las cuentas deben estar al día y haber realizado al menos una compra antes del 27 de abril de 2026, lo que en última instancia facilita que los compradores genuinos puedan hacerse con ella.

Parece que Valve no quiere correr ningún riesgo y está haciendo lo mismo con la Steam Machine, pero esta vez, antes del lanzamiento. Sin embargo, lo más importante es que es una señal muy clara de que finalmente se anunciarán la fecha de lanzamiento y el precio, junto con la apertura de los pedidos anticipados.

(Image credit: Valve)

Ya hemos visto cómo, justo antes de su lanzamiento, Valve importaba el Steam Controller y realizaba cambios discretos en la base de datos de Steam, y ahora está ocurriendo lo mismo con la Steam Machine, por lo que es lógico suponer que Valve ya ha decidido cuál será el precio de este mini PC.

Vale la pena señalar que los cuatro paquetes de Steam Machine mencionados probablemente sean diferentes modelos basados en opciones de almacenamiento, como 256 GB, 512 GB o 2 TB (dos de los cuales ya están confirmados) o paquetes, en lugar de modelos con diferentes CPU o GPU.

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La única preocupación principal en esta etapa es si Valve tiene suficientes unidades para todos, y teniendo en cuenta el impacto de la crisis de la RAM (escasez de memoria y precios elevados), incluyendo a los revendedores que buscan trabajar más duro a pesar del sistema de reservaciones, no sería una sorpresa ver que la Steam Machine se agote en cuestión de horas.

Afortunadamente, la etapa de especulaciones está llegando a su fin, y el tan esperado sistema ya casi está aquí; solo falta que tenga un precio razonable.

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