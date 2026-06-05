La Steam Machine podría estar a pocas semanas de su lanzamiento, pues Valve confirmó que saldrá "este verano", pero aún no se conoce el precio...

Valve anunció que la Steam Machine saldrá al mercado este verano

Aún no se ha revelado el precio, pero los analistas sugieren que podría partir de los 1.200 dólares

La Steam Machine ha superado recientemente las pruebas de conformidad de Vulkan, lo que sugiere que su lanzamiento está más cerca que nunca

La crisis de la memoria RAM ha tenido a Valve con las manos atadas, impidiéndole lanzar la Steam Machine durante meses; en su lugar, se ha visto obligada a dedicarse a planificar su fecha de lanzamiento y su precio. Afortunadamente, ha habido una actualización importante sobre su llegada, pero falta un factor clave.

Valve anunció que la Steam Machine se lanzará junto con Steam Frame este verano, según su última publicación en Steamworks Development. Sin embargo, el precio de la Steam Machine o su fecha exacta de lanzamiento aún no se han anunciado, como consecuencia de la crisis de memoria RAM en curso.

Vale la pena señalar que la Steam Machine pasó una prueba de conformidad con Vulkan 1.4, según informó Game Rant, lo que sugiere claramente que se encuentra en las etapas finales de desarrollo (y, en esta etapa, lista para su lanzamiento), ya que estas pruebas se realizan para garantizar que el hardware cumpla con estándares específicos de compatibilidad gráfica.

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Aunque parece que todo está listo en cuanto al hardware para el lanzamiento, está claro que Valve aún no está dispuesta a comprometerse con un precio, o al menos no se siente segura para hacer un anuncio; y para empeorar las cosas, los analistas ya están indicando que esta PC similar a una consola no saldrá al mercado a un precio asequible.

En declaraciones a Eurogamer en medio de los recientes aumentos de precio de Steam Deck, el analista Mat Piscatella destacó la dificultad de dar una respuesta definitiva sobre el precio de la Steam Machine, pero tiene una predicción basada en las condiciones actuales del mercado.

(Image credit: Valve)

"No tengo mucha confianza en esta estimación. Si tuviera que dar una cifra, diría que, por el momento, estoy suponiendo un precio de lanzamiento de 1200 dólares estadounidenses para la versión básica de la Steam Machine", afirmó Piscatella.

"Este mercado no se está comportando con normalidad, lo que significa que hay varios factores externos que lo afectan y que no permiten realizar pronósticos con un alto grado de confianza", lo cual apunta a los importantes problemas causados por la escasez de memoria y las dificultades económicas externas.

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"No creo que el potencial de aumentos de precios que afectan al hardware de videojuegos se limite a Valve, por supuesto. Podríamos ver otras subidas de precios tanto en productos para PC como para consolas, dependiendo de lo que suceda en el entorno macroeconómico".

Tanto los registros comerciales públicos de Valve como los cambios en el backend de Steam han dado fuertes indicios de que la empresa ha estado trabajando activamente en preparar la Steam Machine desde hace mucho tiempo, y es la misma tendencia de actividad observada antes del lanzamiento del Steam Controller.

El problema es que, cuanto más tiempo pase sin un anuncio de precios, menos confianza infundirá en los consumidores de que la Steam Machine tendrá un precio asequible.

Es difícil predecir exactamente cuándo anunciará Valve finalmente una fecha de lanzamiento o un precio fijos, especialmente con el impacto que ha tenido la crisis de la memoria RAM —que podría incluso forzar cambios de última hora—, pero, como mínimo, ahora está previsto que llegue durante el verano.

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