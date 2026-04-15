La función de historial de precios de Steam podría ampliarse a todas las regiones, pero necesita un cambio importante antes del lanzamiento de Steam Machine

Los datos del backend de Steam en SteamDB sugieren que Valve podría ampliar su función de historial de precios a todos los usuarios

Actualmente, solo algunos usuarios de determinadas regiones de la UE tienen acceso a esta función

Los datos del backend indican que Valve mantendrá el historial de precios mínimos de los últimos 30 días, en lugar de un filtro de precios mínimos históricos

Valve está trabajando intensamente en la preparación de su nueva Steam Machine y, aunque su lanzamiento podría no ser inminente debido a la crisis de la memoria RAM y el almacenamiento, esto no ha impedido que la empresa prepare su tienda para la llegada de este PC con características similares a las de una consola.

Según informa Notebookcheck, Valve podría estar agregando un historial de precios con el «precio más bajo en 30 días» a su tienda Steam en más regiones, según datos encontrados (compartidos por LambdaGen en X) en su última actualización del cliente de Steam a través de SteamDB.

Cabe destacar que esta función ya existía en Steam, tal como lo exige la ley de la UE a partir de 2023, pero solo ha estado activa en ciertas regiones dentro de la UE, lo que significa que solo un pequeño número de usuarios ha tenido acceso a los precios anteriores en la tienda de Steam.

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Los datos encontrados en el backend de Steam sugieren que Valve podría estar preparándose para implementar la función para todos los usuarios de Steam a nivel mundial, como una característica oficial del cliente de Steam. Al hacerlo, seguiría los pasos de SteamDB y otras herramientas de terceros que se utilizan para monitorear el historial de precios.

El historial de precios ha ayudado a mantener informados a los jugadores a la hora de comprar nuevos juegos, asegurándose de que obtengan la mejor oferta posible desde hace varios años. Aunque Valve aún no ha confirmado nada, podemos deducir que la función de historial de precios podría limitarse al filtro de mínimo de 30 días, lo cual es una desventaja importante en comparación con las herramientas de terceros que ya están disponibles.

(Image credit: Shutterstock - Casimiro PT)

SteamDB, IsThereAnyDeal y otras herramientas de terceros permiten a los usuarios de Steam consultar los precios más bajos de todos los tiempos de los juegos, lo que supone una función de historial de precios mucho más informativa. Si la supuesta función de historial de precios de Steam de Valve se limita únicamente a los últimos 30 días, resultará obsoleta para la mayoría de los usuarios, ya que no podrán hacerse una idea completa del valor de un juego.

A diferencia del "Framerate Estimator" (estimador de velocidad de fotogramas) que también se ha detectado en el backend de Steam, la supuesta incorporación del historial de precios es más especulativa, ya que la función ya existe para algunos usuarios. Si realmente se planea como una nueva función, Valve debe agregar más opciones de filtro, tal como lo han solicitado varios usuarios en Reddit (mencionado anteriormente).

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Esto ahorraría a los jugadores la molestia de usar sitios externos y navegadores para estar al tanto de los precios, y haría que el cliente de Steam fuera más accesible; además, ayudaría a optimizar la experiencia del usuario con la esperada afluencia de nuevos jugadores que se unirán a la plataforma una vez que la PC similar a una consola, la Steam Machine, se lance finalmente en 2026.

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