GTA 6 necesita urgentemente esta característica para dar un empujón a los jugadores de PC (y no puedo creer que esté diciendo esto), pero debería seguir el ejemplo de Ubisoft en lo que respecta a facilitar las cosas a los jugadores

El evento más importante del mundo de los videojuegos se acerca cada vez más, y «Grand Theft Auto 6» de Rockstar Games está listo para lanzarse el 19 de noviembre de 2026 tras múltiples retrasos. Por lo que saben los consumidores, «GTA 6» se lanzará para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que parece que los jugadores de PC tendrán que esperar más tiempo.

A menos que Rockstar tenga una sorpresa bajo la manga en su próximo anuncio programado, las consolas serán el único lugar donde se podrá jugar al tan esperado título desde el primer día, y no es una gran sorpresa, considerando la gigantesca tarea que supone desarrollar GTA 6 para una sola plataforma debido a su enorme escala.

Como resultado, los jugadores que jugamos principalmente en PC, como yo, probablemente centraremos nuestra atención en las consolas para evitar una posible larga espera por una versión para PC. Esta es una realidad que he aceptado desde el anuncio del juego, pero hay un tema importante que debe abordarse.

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GTA 6 necesita sin duda alguna la función de guardado cruzado

(Image credit: Rockstar Games)

Desarrolladores y editores de videojuegos como Ubisoft, Larian Studios y CD Projekt Red han implementado la funcionalidad de progresión cruzada en sus juegos, entre los que destacan títulos como Assassin's Creed Shadows, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 y The Witcher 3: Wild Hunt.

La progresión cruzada es fundamental para permitir a los jugadores retomar el juego exactamente donde lo dejaron, tanto en PC como en consola. Por ejemplo, si tengo Cyberpunk 2077 en Steam y en PS5, puedo seguir jugando en una Steam Deck o en una consola portátil Lenovo Legion Go mientras estoy de viaje y luego retomar mi partida guardada en mi televisor cuando llegue a casa.

Esto es increíblemente conveniente para los jugadores que disfrutan de títulos que son exclusivos por tiempo limitado, ya que los usuarios pueden avanzar con confianza en una plataforma y luego pasar a una versión más completa o gráficamente avanzada (por lo general, una adaptación para PC) sin tener que empezar de cero cuando esta llegue.

Es exactamente por eso que lo quiero para el GTA 6 de Rockstar. No me gustaría nada comprar el juego en mi PS5, pasar cientos de horas en la historia principal y tal vez incluso crear un personaje personal en línea (si el modo en línea está disponible desde el primer día), solo para quedarme sin acceso a todo eso cuando el juego finalmente llegue a PC.

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(Image credit: Rockstar Games)

Ubisoft y otros desarrolladores de videojuegos llevan años haciendo esto, y si Rockstar siguiera sus pasos, solo animaría a los jugadores tanto de PC como de consola a comprar dos copias de GTA 6.

Me ha dejado bastante perplejo que no haya más desarrolladores de videojuegos que hayan incluido esta función en los juegos multiplataforma, ya que no se me ocurre ninguna forma en que pudiera perjudicar al desarrollador o al consumidor.

Aunque imagino que probablemente haya complicaciones debido a las diferencias en los formatos de archivo de las partidas guardadas entre PC y consolas, diría que evitar la funcionalidad de guardado cruzado tiene el potencial de, de hecho, obstaculizar las ventas. Algunos propietarios de PC ya dudan en comprar un juego exclusivo para consolas en su lanzamiento si piensan que eventualmente llegará a PC y tendrán que empezar la progresión desde cero.

Solo cabe esperar que Rockstar esté tomando nota...

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