Consigue gratis un FPS para Xbox con tu suscripción a Amazon Prime, además de un montón de fantásticos juegos para PC

¿Estás al pendiente de las últimas novedades de Prime Gaming? De ser así, les tenemos excelentes noticias, esta semana puede que haya algunas sorpresas para ustedes. Así que no se pierdan los detalles a continuación.

Si no conoces el servicio Prime Gaming, se trata de una ventaja incluida en tu suscripción a Amazon Prime sin coste adicional. Ofrece una selección rotativa de juegos gratuitos, con nuevas opciones cada pocas semanas.

No se trata solo de demos o pruebas limitadas, sino de copias completas que puedes conservar para siempre, incluso si decides cancelar tu suscripción más adelante. Se ofrecen a través del lanzador de juegos para PC de Amazon o como claves que puedes canjear en varias plataformas, como Epic Games Store o GoG.

Aunque los juegos de PC son el objetivo principal, a veces también se ofrecen juegos de consola, que es precisamente lo que hace que la lista de esta semana sea tan especial. Pero antes de sumergirnos en mis mejores elecciones de la selección actual, aquellos que no tengan una suscripción activa a Amazon Prime pueden aprovechar una prueba gratuita o ver los mejores precios para una suscripción mensual y anual a continuación.

Reclama Wolfenstein: Youngblood para Xbox, además de éxitos para PC como Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

(Image credit: Bethesda Softworks)

Ahora mismo, el juego más emocionante en juego es una copia para Xbox de Wolfenstein: Youngblood. Compatible con Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X, este shooter cooperativo no tuvo una acogida demasiado cálida entre los fans de la serie cuando se lanzó allá por 2019, pero sinceramente creo que es un rato bastante entretenido, sobre todo si consigues que un amigo se suba a bordo.

Ambientado en una historia alternativa en la que los nazis derrotaron a los aliados con tecnología avanzada en la Segunda Guerra Mundial, juegas como las hijas gemelas de Wolfenstein: The New Order y B.J. Blazkowicz, protagonista de Wolfenstein 2: The New Colossus, mientras se abren paso a tiros por un París futurista ocupado.

Se beneficia de una sólida dirección artística que luce soberbia en las consolas modernas, además de un amplio arsenal de armas que dominar. A diferencia de otros juegos de Wolfenstein, también cuenta con una ligera mecánica de RPG, que te incentiva a repetir misiones para subir de nivel y desbloquear nuevas y poderosas habilidades.

Si prefieres jugar en PC, Prime Gaming te lo ofrece. Puedes hacerte con una copia gratuita para PC, además de la versión para Xbox, ahora mismo.

(Image credit: 2K)

¿Aún quieres más para jugar? También hay algunos grandes juegos de PC disponibles. Te recomendaría agregar Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut a tu colección. Es un RPG de mundo abierto con un combate fantástico, múltiples mapas para explorar y una historia intrigante que toma más de 30 horas para completar. Esta versión Director's Cut viene con características adicionales y mejoras.

Si buscas una experiencia completamente diferente, definitivamente deberías echar un vistazo al juego de gestión de reinos Yes, Your Grace. No te dejes engañar por su estilo de arte en píxeles tan adorable, ya que este es un juego complicado con decisiones difíciles por tomar.

Eso no es todo, sin embargo, ya que algunos juegos realmente fenomenales que he destacado en las últimas semanas siguen disponibles en la página.

Esto incluye The Outer Worlds, un masivo RPG de mundo abierto en primera persona ambientado en un universo de ciencia ficción humorístico donde tienes un impacto significativo en la historia. Tiene una gran personalización de personajes y mucha rejugabilidad, pero ten en cuenta que solo estará disponible hasta el 5 de marzo, ¡así que querrás actuar rápido y conseguirlo antes de que sea demasiado tarde!

BioShock Infinite Complete Edition también es un éxito y uno de mis juegos de disparos favoritos de todos los tiempos gracias a su historia memorable, su maravillosamente elaborado mundo inspirado en los años 20 y un conjunto de poderosas habilidades mágicas de combate para dominar. Incluso incluye todo el contenido descargable (DLC) del juego, que incluye dos extensos complementos de historia, mapas de modo desafío y paquetes de equipo adicionales.

Si te interesa experimentar otra entrega de la serie, BioShock 2 Remastered también es una excelente opción. Esta entrega criminalmente infravalorada te permite experimentar la ciudad submarina de Rapture desde los ojos de una enorme criatura Big Daddy, con su propia narrativa independiente para descubrir.

Para hacer tu selección y ver el resto de juegos incluidos con tu suscripción a Amazon Prime, solo tienes que dirigirte a la página principal de Prime Gaming e iniciar sesión con tu cuenta de Amazon.