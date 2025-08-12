Conoce todos los detalles del VALORANT Champions 2026 en Shanghái

¿Eres fan de Valorant? De ser así, es momento de conocer todo sobre el Valorant Champions 2026 que se celebrará en Shanghái.

Tras la energía inolvidable del Masters Shanghai 2024, con el Mercedes-Benz Arena totalmente lleno, récords de audiencia y una celebración en toda la ciudad, sabíamos que teníamos que regresar. Ese evento demostró lo que ya sabíamos: Shanghái no solo estaba lista para ser parte de la diversión, sino también para dar la bienvenida al evento más grande del calendario del VCT.

(Image credit: VALORANT)

El Champions 2026 en Shanghái es el siguiente paso en nuestra misión de llevar el evento más grande de VALORANT al corazón de cada región principal.

2024: Seúl, Corea - Comenzamos nuestra gira internacional en el hogar del VCT Pacific, llevando el Champions a la cuna de los esports.

2025: París, Francia - Este año, el Champions Paris concurrirá en el Accor Arena, trayendo el evento al territorio del VCT EMEA y rindiendo honor a una región con una historia competitiva muy rica y fans muy apasionados.

2026: Shanghái, China - Regresamos a la fortaleza del VCT CN, continuando el impulso del Masters Shanghai y mostrando nuestro afecto por una de las comunidades que más está creciendo.

2027: Américas - Nuestra gira termina en el corazón del VCT Americas. Esta parada final celebrará las rivalidades y las estrellas emergentes de la región y dará lugar al primer Champions de la siguiente era de nuestro deporte.

El VALORANT Champions 2026 en Shanghai será mucho más que la última parada en un viaje alrededor del mundo. También continuará la historia que comenzamos el año pasado, cuando se fundó el VCT CN y se convirtió en campeón del mundo en la misma temporada. Estadios llenos de fans, calles iluminadas por activaciones de VALORANT y Shanghái transformada en una celebración del juego.

Ahora estamos listos para hacerlo de nuevo. El Champions 2026 nos dará el nivel competitivo más alto de VALORANT y mostrará, una vez más, la pasión del público del VCT CN. Estos son los fans que apoyaron a héroes regionales como Edward Gaming, Wolves y otros equipos emergentes.

Es el evento más grande del calendario del VCT. Es donde nace la historia. Es el Champions.