"Comienza el siguiente capítulo": Blizzard anuncia varias presentaciones en las que revelará sus planes para el futuro de World of Warcraft, Overwatch, Diablo y Hearthstone
La primera emisión se transmite esta semana
- Blizzard ha anunciado cuatro presentaciones especiales en las que revelará sus planes futuros para sus franquicias más importantes.
- Se darán a conocer los planes para World of Warcraft, Overwatch, Diablo y Hearthstone.
- La primera presentación de World of Warcraft se emitirá el 29 de enero.
Para celebrar los 35 años de Blizzard Entertainment, el estudio ha anunciado una serie de presentaciones especiales en las que revelará los planes para sus cuatro franquicias más importantes.
El estudio, propiedad de Microsoft, compartió sus planes junto con un nuevo video que muestra los últimos 35 años de desarrollo de videojuegos en Blizzard, que ha visto la creación de algunos de los juegos más influyentes de la industria, como World of Warcraft, Overwatch, Diablo y Hearthstone.
También ha adelantado "el próximo capítulo" de Blizzard al final del video, que se revelará en cuatro transmisiones en vivo independientes a partir de esta semana.
"Durante 35 años, Blizzard se ha visto moldeada por los mundos que construimos y los jugadores que les dan vida. Habéis luchado en World of Warcraft, combatido en Diablo, jugado vuestras cartas en Hearthstone y defendido vuestras posiciones en Overwatch. Hemos recorrido un largo camino juntos. Y ahora, comienza el próximo capítulo", ha declarado Blizzard.
"Durante las próximas semanas, cada mundo mostrará lo que está por venir. Si estos juegos significan algo para ustedes, nos encantaría verlos allí. No se trata de actualizaciones aisladas. Son parte del rumbo que está tomando Blizzard, junto con los jugadores que han estado aquí desde el principio".
La primera transmisión en vivo se centrará en World of Warcraft y está programada para el 29 de enero. La siguiente presentación de Overwatch se transmitirá el 4 de febrero, seguida de la presentación de Hearthstone el 9 de febrero. Por último, la transmisión de Diablo se emitirá el 11 de febrero.
Puedes consultar todas las fechas y horarios a continuación:
- World of Warcraft: 29 de enero a las 9:00 a. m. PT / 12:00 p. m. ET / 5:00 p. m. GMT
- Overwatch: 4 de febrero a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. GMT
- Hearthstone: 9 de febrero a las 9:30 a. m. PT / 12:30 p. m. ET / 5:30 p. m. GMT
- Diablo: 11 de febrero a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 10 p. m. GMT
Blizzard aún no ha dado ninguna pista, pero es probable que tengamos noticias sobre la próxima expansión de World of Warcraft, Midnight, cuyo lanzamiento se rumorea para principios de 2026, así como sobre la segunda expansión de Diablo 4, Lord of Hatred, que llegará el 28 de abril.
En cuanto a lo que nos depara Overwatch 2 y Hearthstone, parece plausible que haya nuevas actualizaciones, pero tendremos que esperar para verlo.
Demi is a freelance games journalist for TechRadar Gaming. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor