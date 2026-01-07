CODE VEIN II revela un nuevo tráiler con batallas épicas, la ciudad sumergida y una historia cargada de culpa

¡Atención! Sobre todo si eres de los que espera con emoción CODE VEIN II, pues Bandai Namco anunció una demo jugable disponible a partir del 22 de enero de 2026 para PC a través de Steam. Pero eso no es todo, pues a partir del 23 de enero del presente año estará disponible para PS5 y Xbox Series X|S.

También se ha publicado hoy un nuevo tráiler con un recorrido por el juego, en el que se destaca a la revenant Josée Anjou y se ofrece una visión más profunda del mundo y la historia de CODE VEIN II.

Desarrollado por Bandai Namco Studios Inc., CODE VEIN II envía a los jugadores a un épico viaje narrativo en el que manejan el tiempo como un arma, exploran versiones pasadas y presentes de un mundo en colapso y unen fuerzas con compañeros a través del dinámico sistema de compañeros del juego. CODE VEIN II se lanzará el 30 de enero de 2026 y ya está disponible para reservar en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

El tráiler transporta a los jugadores 100 años atrás, donde el protagonista, un cazador de revenants, se une a Josée Anjou en una misión para salvar la Ciudad Sumergida y descubrir la verdad detrás de su crisis. Atormentada por la culpa, la historia de Josée revela la pesada carga que lleva y las épicas batallas que le esperan. El tráiler presenta el Pilón Sumergido, una vasta mazmorra que contiene la clave para purificar la Ciudad Sumergida. A medida que exploran, los jugadores experimentarán combates con siete tipos de armas distintas, que van desde ágiles espadas dobles hasta el devastador poder de la alabarda. El tráiler también destaca la Ofrenda Restauradora, una mecánica en la que los compañeros pueden restaurar al Cazador Revenant caído con salud recuperada, aunque un tiempo de enfriamiento los deja temporalmente incapacitados y sin poder ayudar en la batalla.

Antes del lanzamiento, los jugadores podrán sumergirse en la demo del creador de personajes de CODE VEIN II a partir del 22 de enero de 2026. Con 64 espacios de guardado que se transfieren directamente al juego final, la demo del creador de personajes permite a los jugadores experimentar el profundo sistema de personalización del protagonista del juego, el cazador de revenants, donde los jugadores pueden personalizar sus personajes a la perfección con una amplia gama de ajustes para el tipo de cuerpo, el peinado, las expresiones faciales, los accesorios, el maquillaje y mucho más. Los jugadores también pueden visitar las aguas termales del Instituto MagMell para ver a su personaje en diferentes entornos de iluminación y utilizar el modo foto para capturar y guardar sus creaciones.

CODE VEIN II presenta una narrativa profunda en la que los jugadores y los personajes están unidos por la sangre, el destino y el azar, ambientada en un futuro en el que los últimos restos de la humanidad y los Revenants luchan contra un mundo al borde del colapso. El viaje del jugador se extenderá a través de inquietantes paisajes postapocalípticos, incluyendo las ruinas inundadas de la Ciudad Sumergida, el Bosque de los No Muertos, la aislada Isla MagMell y mucho más. A medida que se desarrolla la historia, los jugadores se encontrarán con héroes legendarios, Revenants cuyos destinos se entrelazan con la supervivencia del mundo. El juego también cuenta con una jugabilidad distintiva para un RPG de acción, en la que los jugadores utilizan la sangre drenada de los enemigos para desbloquear una variedad de poderosas habilidades, crear estrategias de combate con códigos de sangre y utilizar armas y equipos únicos llamados Jails para vencer a enemigos desafiantes y jefes épicos.