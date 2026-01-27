CODE VEIN II debuta en acceso anticipado para PS5, Xbox Series X|S y PC

¡La espera terminó, al menos para algunos! Así como lo lees, la esperada secuela del exitoso Code Vein de 2029, ya está disponible en acceso anticipado y estará disponible para todos los jugadores a partir del 30 de enero de 2026.

Desarrollado por Bandai Namco Studios, el nuevo RPG de acción lleva a los jugadores a un viaje épico en el que manejan el tiempo como un arma, atraviesan versiones pasadas y presentes de un mundo explorable y descubren una dramática batalla para salvar a la humanidad. CODE VEIN II ofrece un juego RPG lleno de acción con combates emocionantes y un profundo sistema de progresión para mejorar los personajes, las armas y las habilidades. CODE VEIN II está disponible en acceso anticipado para los jugadores que posean la edición Deluxe o Ultimate. CODE VEIN II ya está disponible para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam® en las ediciones Standard, Deluxe y Ultimate.

CODE VEIN II envía a los jugadores a un épico viaje narrativo en el que manejan el tiempo como un arma y unen fuerzas con sus compañeros. Ambientado en un futuro en el que los últimos restos de la humanidad y los Revenants luchan contra un mundo al borde del colapso, los jugadores viajarán por vastos entornos con sus compañeros mientras se enfrentan a enemigos desafiantes y jefes finales enormes e inolvidables. Los jugadores asumen el papel del Cazador de Revenants para evitar el Resurgimiento, un evento cataclísmico que amenaza el destino del mundo. Acompañado por Lou MagMell, una chica Revenant que revive al protagonista y ejerce el poder de viajar a través del tiempo, el Cazador de Revenants se embarca en una misión para reescribir la historia y salvar el mundo.

CODE VEIN II presenta una jugabilidad distintiva para un RPG de acción, en la que los jugadores utilizan la sangre extraída de los enemigos para desbloquear una variedad de poderosas habilidades, crear estrategias de combate con códigos de sangre y utilizar armas y equipos únicos llamados cárceles para vencer a enemigos desafiantes y jefes épicos. El juego también introduce el nuevo sistema de compañeros, que permite a los jugadores cambiar fácilmente entre dos formas de combate. El sistema de compañeros eleva aún más el combate del jugador a una experiencia de acción dinámica con el nuevo medidor de puntos de enlace, los rasgos de enlace, las bonificaciones de rasgos de compañero y la mecánica de ofrenda restauradora, en la que los compañeros pueden restaurar al cazador de revenants caído con la salud recuperada.

El profundo sistema de personalización regresa en CODE VEIN II para el protagonista del juego, el cazador de revenants, donde los jugadores pueden personalizar sus personajes a la perfección con una amplia gama de ajustes para el tipo de cuerpo, el peinado, las expresiones faciales, los accesorios, el maquillaje y mucho más. Los jugadores también pueden visitar lugares clave del juego llamados aguas termales para ver a su personaje en diferentes entornos de iluminación y utilizar el modo foto para capturar y guardar sus creaciones.