Clair Obscur: Expedición 33 La actualización "Gracias" añade una nueva mazmorra, batallas contra jefes y un modo foto digno de The Paintress

No suelo volver a jugar a los juegos una vez que los he completado, y cuando lo hago, pasan años entre una partida y otra. Pero después de devorar Clair Obscur: Expedition 33 en abril, y ahora que el año llega a su fin, estoy sopesando qué juegos pueden llenar mi tiempo libre. Me doy cuenta de que estoy deseando volver al lienzo, así que el anuncio del nuevo DLC de Expedition 33 no podría haber llegado en mejor momento.

En los Game Awards 2025, donde Clair Obscur: Expedition 33 también se llevó el premio al Juego del Año, además de varios otros trofeos, mientras daba las gracias a los jugadores del juego durante su discurso de aceptación, el director ejecutivo de Sandfall Interactive, Guillaume Broche, demostró que «las acciones valen más que las palabras» al anunciar la actualización «Thank You».

Este DLC gratuito incluye varias características y contenidos nuevos, como se puede ver en el tráiler a continuación.

Clair Obscur: Expedition 33 | Thank You Update Trailer - YouTube Watch On

Por supuesto, la novedad más destacada es un nuevo entorno: Verso's Drafts.

Este lugar, más vibrante que cualquier otro del mundo del juego, es fruto de la imaginación de un Verso más joven, y está repleto de dulces, juguetes y, por supuesto, Nevrons más feroces con los que lidiar. También se prometen nuevas batallas contra jefes finales para los jugadores avanzados en la Torre Infinita.

Más allá de este contenido adicional, Sandfall Interactive ha lanzado varias mejoras de calidad de vida con la actualización. Esto incluye nuevas localizaciones, un mejor rendimiento en todas las plataformas, incluidos los sistemas de PC portátiles, y un modo de foto oficial.

Puedes hacer una pausa en cualquier momento, incluso en medio de una batalla, para tomar instantáneas con una amplia gama de herramientas creativas que puedes utilizar en tus composiciones, como filtros, la posibilidad de añadir nuevas fuentes de luz y ajustar las cualidades de la cámara como si se tratara de un hardware real.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aún no he tenido tiempo de profundizar en la actualización, pero sé que le dedicaré todo el tiempo que pueda durante el fin de semana, y tal vez esa repetición que tanto he estado esperando me ayude a volver al sistema de combate del juego para estar preparado para los nuevos desafíos.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.