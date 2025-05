CCXP México 2025: Nintendo confirma su participación por segunda ocasión

¡Es oficial! Nintendo confirmó que estará presente en la segunda edición de CCXP México 2025.

CCXP, reconocido como el festival de cultura pop más grande a nivel mundial, expande su presencia en México después de 11 ediciones exitosas en Brasil. El booth de Nintendo en CCXPMX25 ofrecerá a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una variedad de títulos disponibles para la consola Nintendo Switch.

Quienes visiten el booth de Nintendo en CCXPMX25, podrán sumergirse en la experiencia de jugar diferentes títulos para la consola Nintendo Switch como Super Mario Party Jamboree , Mario Kart 8 Deluxe , Super Mario Bros. Wonder , The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , Pokémon Scarlet , Pokémon Violet y EA Sports FC 25 .

Los asistentes podrán compartir sus conocimientos sobre The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, en una trivia con tablero dentro del booth, todos los participantes recibirán una playera del juego. También, para quienes deseen mostrar sus mejores pasos, Just Dance 2025 Edition estará disponible para jugar. Mario, Luigi, Pikachu & Eevee estarán disponibles para meet & greet, los horarios estarán disponibles en el booth de Nintendo.

Los usuarios de My Nintendo tendrán la oportunidad de recibir una bolsa de Super Mario oficial de My Nintendo en las estaciones de check in dentro del booth.