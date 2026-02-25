Capcom se mostró inicialmente "escéptico" sobre el buen funcionamiento de Resident Evil Requiem en la Nintendo Switch 2, pero se llevó una grata sorpresa

Capcom se mostró inicialmente "escéptico" sobre el rendimiento de Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2.

El director Koshi Nakanishi afirma que Capcom "tuvo que mirar tres veces" cuando descubrió lo bien que funcionaba.

Y añade: "Todo funcionaba tan bien que decidimos seguir adelante con el juego tal y como estaba y adaptarlo a la consola".

El director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, ha revelado que Capcom se mostró inicialmente «escéptico» sobre el rendimiento del juego en Nintendo Switch 2, pero que se llevó una grata sorpresa.

El próximo juego principal de Resident Evil finalmente se lanza esta semana y, junto con el lanzamiento tradicional para PlayStation, Xbox y PC, Requiem también llegará a Switch 2.

Requiem es un juego con grandes exigencias gráficas, por lo que ha habido dudas sobre el rendimiento del juego en la consola portátil en el momento del lanzamiento. Según el director del juego, Capcom también tenía inicialmente las mismas dudas, pero se demostró que estaban equivocados por la "facilidad" con la que funcionaba.

"La consola Nintendo Switch 2 tiene unas especificaciones gráficas mejoradas, por lo que nos preguntábamos si Requiem podría funcionar en ella, y así fue, con facilidad", dijo Nakanishi en un nuevo episodio de Creator's Voice en YouTube.

"Cuando nosotros, el equipo de desarrollo, lo vimos por primera vez en nuestras manos, también nos mostramos escépticos, así que tuvimos que mirarlo tres veces".

Y continuó: "Pensamos: "¿De verdad esto funciona en la Nintendo Switch 2?". Todo funcionaba tan bien que decidimos seguir adelante con el juego tal y como estaba y adaptarlo a la consola. Con estas especificaciones en modo portátil, se ve genial".

Josephine Watson, de TechRadar, probó la demo de Resident Evil Requiem y también quedó impresionada por el rendimiento de la Nintendo Switch 2, escribiendo que "tanto la perspectiva en primera persona como en tercera persona eran claras y nítidas, las escenas cinemáticas eran fluidas y llenas de suspense, y los controles resultaban naturales y cómodos; un buen comienzo".

Resident Evil Requiem se lanzará el 27 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

Por si te lo has perdido, algunas copias físicas ya están en manos de algunos jugadores y se han filtrado en Internet. Para protegerte de la amenaza de los spoilers, puedes descargar la extensión No Spoilers de Google Chrome, que te permite silenciar palabras clave y difuminar las miniaturas y los títulos de los vídeos relacionados con Resident Evil Requiem.

