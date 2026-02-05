Capcom presenta novedades de PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3 y Resident Evil Requiem

¿Te perdiste el Nintendo Direct más reciente de la compañía? No te preocupes, tenemos la cobertura en directo AQUÍ. Pero si a ti lo que te interesa son las sorpresas de Capcom, estás en el lugar indicado, a continuación te compartimos las novedades sobre sus próximos títulos.

Las demos de PRAGMATA y Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection están disponibles desde hoy en varias plataformas. Además, se mostraron imágenes inéditas de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2 y se reveló un amiibo de Leon S. Kennedy durante el programa, lo que aporta más emoción a la línea de coleccionables de Capcom.

La demo de PRAGMATA se lanza hoy para consolas

La demo de PRAGMATA Sketchbook se lanza hoy en consolas. Esta demo pública gratuita transporta a los jugadores a una fría estación de investigación lunar situada en un futuro próximo. En este juego de acción y aventura de ciencia ficción, el viajero espacial Hugh y la androide Diana unen fuerzas para encontrar el camino de regreso a la Tierra después de que la IA de la estación los clasifique como amenazas y envíe robots enemigos para «neutralizarlos».

En la demo, los jugadores pueden experimentar por primera vez en consolas el combate y la exploración singulares de este título tan esperado. Los invitamos a pasar más de una vez la demo, ya que, además de ayudarlos a hacerse una idea de la emocionante fusión de hackeo y disparos del juego, esta probadita del juego fue diseñada con divertidas sorpresas, incluyendo características ocultas que solo se pueden encontrar tras jugar varias veces, así que prepárense para explorar y poner a prueba sus habilidades.

La demo de PRAGMATA Sketchbook ya está disponible para consolas a través de Nintendo eShop, PlayStation Store y Xbox Store . La demo también está disponible en Steam para PC.

PRAGMATA se lanzará el 24 de abril de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y Steam. Ya se pueden realizar reservas, que incluyen como bonus el traje Neo Bushido de temática samurái para Hugh y el traje Neo Kunoichi de inspiración ninja para Diana. También se lanzará* una figura amiibo de Diana en la misma fecha, que será compatible con la versión para Nintendo Switch 2.

Comienza tu aventura en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con una demo gratuita

Los Riders pueden adentrarse en un mundo al borde del colapso en la demo gratuita de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ya disponible en Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store y PC a través de Steam. Ambientada siglos después la guerra de la Ruptura, la tierra de Vermeil se enfrenta a una crisis sin precedentes, con monstruos al borde de la extinción y el orden natural a punto de colapsar. Los jugadores se embarcan en una nueva aventura en la aclamada serie de RPG por turnos de Capcom, forjando vínculos con los Monsties y dando forma al legado que dejarán a través de sistemas como el rito canalizador y la restauración del hábitat.

La demo incluye los primeros capítulos del juego, y los datos guardados se pueden transferir al juego completo, que se lanzará el 13 de marzo de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection –Versión de prueba, los jugadores pueden editar la apariencia del protagonista a su gusto y tantas veces como quieran. Con dicha versión de prueba, podrás probar los nuevos sistemas de combate, como el indicador de alma indómita y el asalto sincronizado, así como experimentar las tareas de un Ranger, como la restauración del hábitat. Ya están disponibles las reservas con la armadura superpuesta Reina Cornazul para Eleanor como bonificación por reserva. También están disponibles* los Amiibo para Ratha, Ratha V y Rudy, que desbloquearán atuendos adicionales en el juego en el momento del lanzamiento.

Vive el terror y la acción de Resident Evil Requiem el 27 de febrero de 2026

El Nintendo Direct de hoy presentó imágenes inéditas de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2, la novena entrega de la línea principal de la icónica serie de survival horror Resident Evil™, que se lanzará para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Game Store y GeForce NOW el 27 de febrero de 2026. Vive una acción trepidante y desafiante con el legendario agente Leon S. Kennedy y un survival horror escalofriante con la analista del FBI Grace Ashcroft de una forma totalmente nueva, ya que podrás cambiar libremente entre la perspectiva en primera y tercera persona en cualquier momento. Disfruta de una nueva experiencia de survival horror que te llevará a un viaje vertiginoso entre la calma y la intensidad pura.

Y este verano se lanzarán los primeros amiibo de Resident Evil para Grace Ashcroft y el legendario Leon S. Kennedy. Ya están disponibles las reservas de las ediciones Deluxe y Standard de Resident Evil Requiem. La edición Deluxe incluye el mismo juego base que la edición Standard, además de un paquete exclusivo con cinco trajes, cuatro aspectos para armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos y más.