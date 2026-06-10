Capcom anunció una gran expansión para Dragon's Dogma 2, y ya está disponible una importante actualización que mejora la experiencia de juego

Capcom anunció una gran expansión para Dragon's Dogma 2 durante el último Nintendo Direct

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen llegará a PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC y Nintendo Switch 2

La expansión se lanzará el 9 de octubre de 2026, y ya hay disponible una importante actualización del juego

Ha sido una larga espera para los fans de Dragon's Dogma 2, ya que parecía que se habían desvanecido todas las esperanzas de una posible expansión o una actualización importante del juego, pero ahora Capcom por fin ha cumplido.

Durante el último Nintendo Direct, se anunció Dragon's Dogma 2: Dark Arisen de Capcom para Nintendo Switch 2, así como para plataformas actuales como PS5, Xbox Series X y PC, con fecha de lanzamiento prevista para el 9 de octubre de 2026.

Se trata de una gran expansión de la experiencia del juego base, que incluye una nueva región, Norgan, y un montón de nuevas armaduras, armas, habilidades y enemigos por descubrir, además de mazmorras y varias opciones nuevas de personalización de personajes.

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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen - Announcement Trailer - YouTube Watch On

Sin embargo, lo más importante es que Capcom ya ha puesto en marcha los preparativos para el lanzamiento de la expansión con la llegada de una nueva actualización.

La actualización 3.1 ya está disponible e incluye docenas de mejoras de calidad de vida (QoL), correcciones de errores y ajustes en la jugabilidad; además, en agosto llegará otra actualización similar que abordará varios puntos problemáticos para los jugadores.

Cabe destacar que esta expansión de Dragon's Dogma 2 tiene un nombre familiar. De hecho, Dragon's Dogma Dark Arisen es el título del primer juego, y «Dark Arisen» se añadió solo después de que llegara la expansión Bitterblack Isle, con mejoras muy similares en la calidad de vida y la jugabilidad. Así que se puede decir que la historia se repite.

Una sorpresa para algunos, pero no para otros

(Image credit: Capcom)

El repentino anuncio de la expansión y la actualización del título han supuesto una gran sorpresa para los fans de Dragon's Dogma, ya que Capcom prácticamente no había dado señales de vida sobre la franquicia, salvo por las publicaciones de aniversario, desde el lanzamiento del juego en 2024.

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Sin embargo, algunos podrían decir que esto era de esperarse, dada la misteriosa actividad de Capcom relacionada con el juego en el backend de Steam, y la última publicación de aniversario que insinuaba un nuevo personaje y una región conocida como Norgan. Esas teorías de los fans ahora se han confirmado.

Francamente, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen es otro ejemplo más del incansable trabajo de desarrollo de Capcom en los últimos tiempos. Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem y Pragmata se han lanzado con gran éxito y aclamación de la crítica. Se espera que una expansión de la historia para Requiem llegue este año, junto con Onimusha: Way of the Sword, previsto para el 25 de septiembre, y luego Resident Evil Veronica en 2027.

Los jugadores tienen mucho por lo que emocionarse en los próximos meses, y no se puede negar que Capcom tiene un papel muy importante en ello.

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