Bungie anuncia la nueva fecha de lanzamiento de Marathon junto con los detalles de la preventa, el reparto completo de voces y un nuevo tráiler del juego

Marathon se lanzará oficialmente el 5 de marzo de 2026 para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Se ha publicado un nuevo tráiler del juego, en el que se presenta al agente de la facción MIDA: Gantry.

Ya están disponibles las reservas de las ediciones Standard y Deluxe.

Tras numerosos retrasos, Bungie ha anunciado por fin una nueva fecha de lanzamiento para su juego de disparos en primera persona de ciencia ficción, Marathon.

Un mes después de confirmar una ventana de lanzamiento, tras un retraso indefinido, el esperado juego de Bungie se lanzará oficialmente el 5 de marzo de 2026 para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S a un precio de 39,99 $ / 34,99 £ / 34,99 €.

También se ha publicado un nuevo tráiler del juego, en el que se presenta a los jugadores a Gantry, el agente de la facción MIDA con el que se encontrarán en Tau Ceti, así como al reparto de voces en inglés de Marathon.

El reparto incluye a Roger Clark, de Red Dead Redemption 2; las estrellas de Baldur's Gate 3, Jennifer English, Neil Newbon y Samantha Béart; Ben Starr, de Clair Obscur: Expedition 33; y muchos más.

Marathon estará disponible en ediciones estándar y de lujo en todas las plataformas, con juego cruzado y guardado cruzado, y ya se puede reservar en Steam, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Al reservar Marathon, los jugadores obtienen acceso a recompensas, como cosméticos para armas, un emblema y un fondo para Marathon en el momento del lanzamiento, además de recompensas adicionales para Destiny 2 al vincular su cuenta de Bungie.net.

La edición estándar de Marathon proporciona acceso a todas las actualizaciones del juego, como mapas, carcasas Runner y eventos, a lo largo del año, y la reserva anticipada otorga el estilo de arma táctica ZERO STEP 004 CE, el amuleto para armas ZERO STEP RC, la pegatina para armas ZERO STEP SHIFT, el fondo APOGEE INTERCEPT y el emblema APOGEE INTERCEPT.

Las recompensas de Destiny 2 incluyen el fantasma exótico UESC Echo-type Shell, la nave exótica UESC Rover y el gorrión exótico UESC Sprinter.

La edición Deluxe costará 49.99 $ / 49.99 £ / 49.99 € e incluye todo el contenido de la edición estándar, 1 vale para el pase de recompensas premium, 200 fichas para el pase de recompensas SILK, el estilo de escopeta de bombeo MIDNIGHT DECAY Misriah 2442, el estilo de rifle de asalto MIDNIGHT DECAY Overrun y cuatro cosméticos Runner Shell: el estilo MIDNIGHT DECAY Vandal Shell, el estilo MIDNIGHT DECAY Destroyer Shell, el estilo MIDNIGHT DECAY Assassin Shell y el estilo MIDNIGHT DECAY Thief Shell.

También se ha revelado una edición de coleccionista, ya disponible en la tienda Bungie, que incluye una estatua a escala 1/6 de Thief Runner Shell, un WEAVEworm en miniatura coleccionable, un parche bordado, postales, recompensas digitales y mucho más.

Hay dos versiones disponibles: una sin código de juego por 170 $ y 177 € en Europa, y otra disponible para todas las plataformas que incluye una copia del juego por 229,99 $ / 236,99 €.

