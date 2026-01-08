Black Ops 7 Season One Reloaded trae nuevos y espectaculares mapas al juego. Aquí están las fechas oficiales de lanzamiento

Call of Duty: Black Ops 7 Season One Reloaded llega el 8 de enero de 2026.

Incluye un montón de nuevos mapas y armas.

También habrá un crossover con Fallout.

La gran actualización de contenido Season One Reloaded de Call of Duty: Black Ops 7 está a punto de llegar, y la actualización se lanzará mañana, 8 de enero de 2026.

Antes de profundizar en algunas de las novedades que trae consigo, aquí tienes cuándo se lanzará en tu región:

EE. UU.: 9:00 a. m. PT / 11:00 a. m. CT (CDMX) / 12:00 p. m. ET

Reino Unido: 5:00 p. m. GMT

Australia: 3:00 a. m. AEST / 4:00 a. m. AEDT (9 de enero de 2026)

La primera temporada Reloaded forma parte de una de las mayores actualizaciones estacionales en la historia de Call of Duty, que ya ha traído una avalancha de nuevos mapas, armas y mucho más al mundo de Black Ops 7.

En el ámbito multijugador, introduce tres nuevos mapas: Yakei, Meltdown y Fringe. Yakei es un entorno totalmente nuevo creado para Black Ops 7, ambientado en los coloridos tejados de una ciudad japonesa. Tiene una estética fantástica y su diseño compacto parece ideal para intensas partidas 6 contra 6.

Meltdown es una remasterización del icónico mapa de Black Ops 2, que vuelve por primera vez fuera de Call of Duty: Mobile.

Fringe es otra remasterización, en este caso de un mapa original de Black Ops 3, aunque esta encarnación en particular es un regreso de su aparición en Black Ops 6, lo que ofrece a los jugadores la oportunidad de volver a explorarlo con todas las opciones de desplazamiento mejoradas de Black Ops 7.

Puedes ver cada uno de los mapas en un vídeo de presentación reciente a continuación.

Season 01 Reloaded Multiplayer Maps | Call of Duty: Black Ops 7 - YouTube Watch On

Llegan junto con un nuevo modo de juego, Takeover, en el que dos equipos de seis jugadores luchan por capturar territorio en movimiento.

También se incorporan al menos dos nuevas armas: el rifle de francotirador Hawker HX y la metralleta Sturmwolf 45. Además, los jugadores también podrán aprovechar una gran cantidad de equipamiento que regresa de Black Ops 6, incluyendo una serie de tácticas, letales y rachas de puntuación.

La temporada uno reloaded también marca la llegada de una colaboración con la serie de televisión Fallout, que presumiblemente incluirá nuevos operadores jugables y un evento dentro del juego que completar.

Basándome en las numerosas pistas de Activision, también espero una variante genial inspirada en Fallout del mapa Nuketown 2025, aunque esto aún no se ha confirmado oficialmente al 100%.

Okie dokie - stay focused, stay alive ☢️@FalloutonPrime is coming to Call of Duty in Season 01 Reloaded 💥 pic.twitter.com/uyFl3mRDkGDecember 17, 2025

Los aficionados a los zombis tendrán mucho con lo que entretenerse, gracias a la incorporación del nuevo mapa de supervivencia Zarya Cosmodome.

Para aquellos que estén deseando volver al modo Endgame, habrá nuevos eventos mundiales. Entre ellos se incluye la introducción del Wraith Wing, un temible jefe fantasmal VTOL al que los jugadores probablemente tendrán que enfrentarse en equipo para derrotarlo.

Para aquellos que hayan acumulado puntos COD en el pase de batalla actual, hay un montón de nuevos paquetes cosméticos que llegarán a la tienda del juego a lo largo de la temporada uno reloaded.

Black Ops 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

