BGS 2025: Resident Evil Survival Unit prepara una demo que te ondra los "pelos de punta"

¿Eres fan de Resident Evil y tienes pensado asistir al Brasil Game Show 2025 (BGS)? De ser así, te tenemos noticias, pues Aniplex anunció que Resident Evil Survival Unit, el nuevo juego de estrategia para móviles estará presente en uno de los eventos de gaming más esperados del año del 9 al 12 de octubre en Anhembi de São Paulo.

La feria de videojuegos más grande de América contará con un stand dedicado al último título de la famosa franquicia de survival horror, ofreciendo a los fans una experiencia única antes del lanzamiento oficial con una demo jugable. El stand contará con decoraciones inspiradas en personajes icónicos de la serie Resident Evil y obsequios para los visitantes.

『Resident Evil Survival Unit』 Initial Character Lineup | Defense Battle - YouTube Watch On

En Resident Evil Survival Unity, los jugadores toman el mando de una unidad de élite de supervivientes en una ciudad devastada por el virus T. La estrategia es clave para la supervivencia, ya que los jugadores deben gestionar un refugio fortificado, enviar equipos en peligrosas misiones para buscar suministros, rescatar a otros supervivientes y defender la base de ataques implacables. Cada decisión es crucial en la lucha por recuperar el último bastión de la humanidad en medio del caos del apocalipsis zombi.

Demo Jugable y Obsequio

Los asistentes a BGS 2025 que visiten el stand de Survival Unit tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano su jugabilidad estratégica, con personajes icónicos del universo de la franquicia. Quienes prueben la demo también recibirán una pegatina original de Resident Evil Survival Unit como obsequio*.

Expansión de Presencia Global

Tras su exitosa participación en el Tokyo Game Show 2025, RE Survival Unit continuará su expansión global. La participación en BGS es un hito importante para llegar a los fans de toda Latinoamérica. Resident Evil Survival Unit estará disponible de forma gratuita en dispositivos Android e iOS en 2025.