BGS 2025: Clash Royale y Brawl Stars planean robarse los reflectores

¿Eres fan de Clash Royale y estabas pensando en asistir al Brasil Game Show 2025? De ser así, tenemos un motivo más para asistir.

Clash Royale confirmó su asistencia al Brasil Game Show 2025. El popular juego para móviles será una de las principales atracciones de la 16ª edición de la mayor feria de videojuegos de América. El título se podrá jugar en un stand de 100 m² repleto de estaciones, activaciones y atracciones para los fans.

Supercell, desarrolladora del juego, también participará en el evento con un área dedicada a Brawl Stars y prepara grandes sorpresas para los jugadores brasileños.

El Brasil Game Show 2025 se celebrará del 9 al 12 de octubre en Distrito Anhembi, en São Paulo.

¿Qué debes saber del Brasil Game Show 2025 (BGS 2025)?

Cuando: 9 al 12 de octubre (1er día exclusivo para prensa y empresas, además de los titulares de Pasaporte Premium y Pasaporte VIP)

Donde: Distrito Anhembi

Dirección: Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo/SP

Horario: de 1pm a 9pm