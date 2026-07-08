Audeze, empresa propiedad de PlayStation, tiene "algunas posibles colaboraciones con estudios de videojuegos" en proceso para los diseños de los audífonos Maxwell 2 ReSkin, así como planes para incorporarlos a otros modelos

En una visita reciente a la sede de la marca de audífonos Audeze en California, tuve la oportunidad de platicar con la marca sobre la nueva función ReSkin que lanzó recientemente para sus audífonos para videojuegos Maxwell 2.

Esta nueva función para sus excelentes audífonos para videojuegos, equipados con controladores magnéticos planos, permite a los usuarios personalizar su equipo cambiando los diseños de los audífonos por otros más originales para darle un toque de color, estilo y personalidad a su accesorio para videojuegos.

Los auriculares han tenido tanto éxito que varios de los primeros diseños se han agotado; el director de mercadotecnia, Peter James, me comentó que «el que más se ha vendido es el del ojo que todo lo ve. De hecho, esa primera tirada se agotó».

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De hecho, de los seis diseños o conjuntos que Audeze lanzó en mayo, solo uno está disponible para comprar en este momento en el sitio web de la marca, y dos —el ojo que todo lo ve y el conjunto de edición muy limitada del Día de los Muertos— ni siquiera aparecen en la lista.

Sin embargo, podrían haber grandes novedades en el horizonte, ya que Audeze, propiedad de PlayStation, tiene «algunas posibles colaboraciones con estudios de videojuegos» en camino para el futuro, según James.

Esto podría ser una oportunidad para colaborar con una o dos series importantes de PlayStation en el futuro, dado que Audeze ahora forma parte de Sony Interactive Entertainment (SIE).

¿Podríamos ver un espectacular rediseño de Laufey de God of War con Faye como protagonista? ¿Podríamos los dueños de los Maxwell 2 lucir en el futuro algunas ilustraciones de Intergalactic: The Heretic Prophet? ¿Qué tal una imagen de perfil de Wolverine adornando cada auricular?

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Hay algunas colaboraciones potenciales realmente emocionantes que considerar, dada la relación entre Audeze y PlayStation.

(Image credit: Audeze)

Y Audeze no tiene la intención de que los diseños de ReSkin se queden ahí: «En realidad, apenas estamos comenzando en este momento», me dice James.

«No pretendemos que este programa de personalización se limite al Maxwell 2; ese es solo el punto de partida».

Le pregunté si existiría la posibilidad de que los fans presentaran sus propios diseños en el futuro. «No creo que vayamos a hacer un ‘diseña tu propio modelo’, pero es casi seguro que haremos algunas cosas en las que la gente pueda enviar diseños y tal vez realicemos una encuesta en línea o un concurso para ver qué es lo que la gente elige mediante votación».

Añadió que, además de la emocionante perspectiva de colaboraciones con el mundo de los videojuegos, hay «más diseños propios que lanzaremos mensualmente».

Audeze ya tiene experiencia en trabajar con colaboradores externos, desde artistas de estudio hasta músicos, en relación con algunos audífonos —como es el caso de esos elegantes anillos de madera que se pueden ver en modelos como los LCD-2 y LCD-3, por ejemplo— y parece que el programa ReSkin tiene el potencial de dar lugar a colaboraciones de gran impacto en el futuro para continuar con esa tendencia.