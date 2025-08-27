Assassin's Creed Mirage recibirá un DLC con temática de Arabia Saudita a finales de este año, según ha confirmado Ubisoft

Ubisoft ha confirmado un DLC gratuito para Assassin's Creed Mirage

Su lanzamiento está previsto para este año e incluirá un nuevo capítulo de la historia

Estará ambientado en Arabia Saudí y parece que estará financiado por un grupo con sede en ese país

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Assassin's Creed Mirage, pues Ubisoft acaba de anunciar contenido descargable gratuito (DLC) para el juego a finales de 2025.

La cuenta oficial de Assassin's Creed de Ubisoft en X/Twitter publicó información sobre el próximo contenido, indicando que incluirá un nuevo capítulo de la historia ambientado en el siglo IX en AlUla, Arabia Saudita. Los jugadores también pueden esperar varias «mejoras en la jugabilidad del juego base», además del nuevo contenido de la historia.

Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year! 📖 New story chapter & missions set in 9th century AlUla🎮 Gameplay improvements for the base game and the new location🎁 All for free Stay tuned! pic.twitter.com/8CjB3MRvfRAugust 23, 2025

Quizás te sorprenda ver que Assassin's Creed Mirage, que se lanzó en 2023, reciba nuevo contenido tan tarde en su ciclo de vida. Sin embargo, ya en enero se informó (a través de VGC) que un grupo conocido como Savvy Games está financiando la producción del próximo DLC. Savvy Games forma parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita.

Por lo tanto, parece que Ubisoft solo estaba dispuesta a seguir adelante con el proyecto gracias a su respaldo. Y el escenario de AlUla tiene sentido, dada la estrecha relación del DLC con Arabia Saudita, tanto en lo que respecta al escenario como a la financiación.

Por el momento, no sabemos cuándo saldrá el próximo DLC de Assassin's Creed Mirage, más allá de su vaga fecha de lanzamiento en 2025. Tampoco tenemos detalles sobre la historia ni sobre las mejoras que se introducirán en la jugabilidad.

Aun así, si ya has agotado Assassin's Creed Shadows y estás buscando tu próxima dosis de la serie, quizá te interese estar atento a las próximas noticias sobre este próximo DLC gratuito.

