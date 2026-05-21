Assassin’s Creed Black Flag Resynced captura a la perfección el espíritu del juego original, pero se beneficia de algunas mejoras muy necesarias

El mes pasado, pasé unas horas jugando a *Assassin’s Creed Black Flag Resynced* en París, y aunque soy un gran fan de la serie con cierto escepticismo, puedo afirmar sin dudar que el juego se perfila como un magnífico remake de uno de los mejores títulos de *Assassin’s Creed*.

El estudio principal, Ubisoft Singapur, ha logrado con elegancia el delicado equilibrio entre mantener el espíritu de lo que hizo tan especial al juego original y, al mismo tiempo, ofrecer mejoras, modernizaciones y toques de los juegos más recientes de la serie.

Sin embargo, tras reflexionar sobre el tiempo que pasé con el juego, no se trata tanto de un remake enorme y revolucionario que se sostenga en una o dos características principales, sino más bien de uno que ofrece toda una serie de pequeñas mejoras que, en conjunto, aportan mucho más que la suma de sus partes. Esta combinación da lugar a una experiencia excelente, nueva pero familiar, y lo logra de varias maneras clave.

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La piratería moderna

(Image credit: Ubisoft)

La mejora es, en resumen, impresionante. Es integral, exhaustiva y llega a todos los rincones del juego. Sin embargo, dejando de lado el aspecto y la sensación generales, esta mejora —que consiste en un montón de mejoras y modernizaciones individuales— se manifiesta en una serie de detalles que yo llamaría «pequeños», pero que, en conjunto, dan como resultado algo mucho mayor.

Algunas de las modernizaciones más importantes son obvias y siempre lo serán: el juego ahora aparece en la pantalla de inicio del Animus Hub, por ejemplo. Te recibirá un nuevo modelo del personaje de Edward Kenway, y el juego encaja perfectamente en su orden cronológico dentro del sistema.

Sin embargo, otros cambios son menos evidentes. Por ejemplo, noté que la banda sonora, la partitura y el paisaje sonoro del juego han cambiado sutilmente en cuanto a cómo suena literalmente, pero también se están utilizando de diferentes maneras y en diferentes momentos dentro del juego. Y para mejor, ya que utilizarlos de una nueva forma ayuda a pintar un cuadro renovado de manera maravillosa. Hizo que los momentos se sintieran frescos y nuevos, pero aún anclados en lo original y familiar.

Desde el primer momento de mi demo, mientras perseguía a Duncan Walpole desde la playa y a través del bosque tropical, quedó claro que Resynced es un auténtico regalo para la vista.

El parkour y el sigilo han mejorado considerablemente, tal y como había anunciado Ubisoft al confirmar Resynced, pero ambos funcionan muy bien también en tiempo real. El parkour es una versión muy modernizada del estilo que conocemos de los juegos más recientes y se siente menos «pegajoso» y pesado que el estilo clásico. Todavía no es el salto al estilo Unity ni el cambio radical que sigo anhelando de la serie, pero como una reinvención del parkour de Kenway, es genial.

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El sigilo también se ha mejorado, y entre las maravillosas oportunidades de sigilo social, e incluso la posibilidad de simplemente agacharse y esconderse detrás de elementos del entorno más pequeños como barriles, las misiones de seguimiento que fallaban al instante han desaparecido. En la práctica, esto significa que esas misiones ahora tienen múltiples formas de completarse y resolverse, dependiendo de si te detectan o no; la reactividad de los personajes no jugables (PNJ) y lo que se te exige ahora en estas situaciones simplemente se siente mejor.

Pero algunas de las mayores modernizaciones se encuentran en otras áreas clave. El combate ha sido renovado, el mundo ha sido hábilmente rediseñado, el combate naval ha mejorado e incluso hay nuevo contenido con el que interactuar y experimentar. Y todo esto está extremadamente bien hecho, me complace decir.

El mar abierto nunca se había visto tan bien

(Image credit: Ubisoft)

No estoy seguro de que el mundo de Assassin’s Creed haya lucido nunca tan bien —y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que un título como Assassin’s Creed Shadows, de 2025, ofrece unos entornos absolutamente impresionantes—. Desde el primer momento de mi demo, mientras perseguía a Duncan Walpole desde la playa y a través del bosque tropical, quedó claro que Resynced es un auténtico regalo para la vista.

Utilizando la última versión del motor Anvil de Ubisoft, Resynced muestra Black Flag bajo una luz casi completamente nueva, dándole un cambio de imagen que es un verdadero placer experimentar, explorar y en el que perderse. Todo es más detallado, vibrante, exuberante, denso, realista y hermoso. Black Flag ya era un juego visualmente atractivo en 2013, pero esto es algo completamente diferente. Como amante de los paisajes, la vegetación y los entornos de los videojuegos, el nivel de detalle en la vegetación, los rasgos del paisaje y los elementos naturales es algo que me esforcé por inspeccionar y admirar durante mi tiempo con el juego.

Esto también se aplica a los asentamientos y las ciudades. Cuando estaba explorando libremente por La Habana, había más ajetreo y bullicio, más ciudadanos que daban vida a las calles y plazas, cada edificio tenía más carácter y color, y la forma en que los barcos se balancean suavemente sobre las olas, brillando y reflejando la luz del sol de las aguas del Caribe, es exquisita.

(Image credit: Ubisoft)

Uno de los ejemplos más claros de esto en mi avance fueron las secuencias submarinas de Resynced. En particular, ahora puedes sumergirte donde quieras, lo que potencia la sensación de exploración y libertad que ofrece el mundo renovado, pero además tiene un aspecto realmente especial. Los arrecifes de coral y los pecios se han rediseñado de forma vívida, son coloridos, detallados y cristalinos, e incluso la fauna marina luce hermosa, nadando con elegancia junto a Edward o a través de las grietas de los arrecifes y los pecios.

El combate clásico se une a los movimientos modernos

(Image credit: Ubisoft)

El estilo de combate de Edward Kenway, una mezcla entre pirata y asesino, era algo que todos sabíamos que estaba recibiendo mucha atención en Resynced, y los cambios suponen una gran mejora para la acción.

En teoría y en cuanto al estilo, Ubisoft se ha asegurado de que el carácter y la esencia del combate de Kenway del juego original se mantengan, pero lo ha renovado con, bueno, nuevos toques, movimientos, remates, fluidez y características de los juegos más recientes de Creed —y realmente funciona.

En la práctica, se siente más como si el estilo de combate de Basim de Assassin's Creed Mirage se hubiera inyectado en el de Edward Kenway, y los dos se han mezclado para crear algo maravillosamente elegante, ágil y satisfactorio.

Las paradas son contundentes y se sienten impactantes, con el tiempo ralentizándose por una fracción de segundo después de realizar un bloqueo perfecto, lo que supone una gratificante recompensa para infligir más daño o asestar golpes mortales a los enemigos. Trabajar en los medidores de bloqueo o guardia de los enemigos para desgastarlos también añade una capa táctica al combate, y utilizar dichas paradas como parte de esto da lugar a un combate mucho más satisfactorio que requiere cierta reflexión.

En un momento dado, se me puso la piel de gallina cuando la música alcanzó su punto álgido mientras corría a unirme a Barbanegra en una batalla contra unos casacas rojas en las costas de una isla. La perfección.

Pasar de un movimiento a otro, de un enemigo a otro y de un arma a otra es una auténtica delicia; también disfruté muchísimo de la nueva dimensión ambiental que se añade al combate, y nada resultaba más épico que lanzar de una patada a un enemigo contra unas cajas vacías de ron y asestarle el golpe final, o rematarlo con pistolas y verlo tambalearse contra una mesa que se derrumba cómicamente bajo su peso.

Esta renovación del combate, que ahora se siente como si Mirage tuviera elementos de Assassin's Creed Shadows, pero mantiene el estilo pirata y el encanto del ADN original de Kenway en su esencia. Es una delicia, y una de las mejores cosas de Resynced que experimenté.

Un momento que lo resume todo fue uno de mi avance en el que el combate, la música, el mundo y la acción en general culminaron en algo increíble: en un momento dado, se me puso la piel de gallina cuando la música alcanzó su clímax al correr a unirme a Barbanegra en una pelea contra unos casacas rojas en las costas de una isla. La perfección.

Devolver el Jackdaw a alta mar

(Image credit: Ubisoft)

Como parte de mi avance, por supuesto, tuve la oportunidad de ponerme al timón del Jackdaw. Pude navegar libremente por una parte del mar Caribe que los fans recordarán, y fue una auténtica delicia zigzaguear entre islas, relajarme con la cámara de viaje y escuchar a los muchachos cantar algunas canciones marineras clásicas.

Es difícil imaginar cómo se puede mejorar esta sencilla experiencia del juego original, pero las sutiles mejoras en los gráficos, la música, las vistas y el barco en sí lo hacen tan especial como lo fue hace tantos años. Por cierto, «Leave Her, Johnny», «Bully in the Alley» y «William Taylor» son las mejores canciones marineras del juego; sin discusión.

También pude manejar el Jackdaw en combate y enfrentarme a uno de los fuertes del Caribe. Al principio, el combate naval me resultó muy familiar: disparar los morteros desde la distancia, trazar rutas amplias frente al fuerte para apuntar a cada parte, y así sucesivamente. Sin embargo, además de que en general se siente mucho más fluido, intuitivo e inmediato de lo que recordaba, la llegada de unos cuantos barcos enemigos de la nada hizo que las cosas se pusieran interesantes —y un poco más tácticas—, equilibrando el combate naval y la destrucción de fortificaciones, sin olvidar prepararse para limitar el daño.

El pedigrí de Ubisoft Singapur en el combate naval realmente brilla aquí, en general, y la experiencia del estudio con la acción naval de Assassin’s Creed III, así como con Skull & Bones, queda claramente de manifiesto con la experiencia mejorada del Jackdaw que se muestra en Resynced.

¿Nuevos tesoros?

(Image credit: Ubisoft)

Gran parte de los comentarios sobre Black Flag Resynced han girado en torno al nuevo contenido añadido al juego. Algunos parecen sustituciones de elementos ya existentes —fallos del Animus que se centran en Edward en lugar de en los capítulos de la época actual del juego original— y otros parecen totalmente nuevos: sabemos que se han grabado nuevas escenas y que hay añadidos al final, además de más contenido relacionado con la esposa de Edward.

Sin embargo, mi avance fue bastante escaso en cuanto al nuevo contenido, lo cual fue una lástima. Después de todo lo que se ha hablado sobre el nuevo contenido de Edward Kenway, las tramas y los capítulos, lo único que pude jugar fue la mayor parte de una de las misiones de reclutamiento de los nuevos oficiales. No me malinterpreten, me gusta que estos oficiales sean más que simples PNJ mudos y que haya historias sobre cómo los incorporaron al Jackdaw y demás, pero esta fue simplemente una misión de Black Flag que se sintió bastante común, con un poco de conversación en las escenas cinemáticas salpicadas a lo largo y al final.

Dado lo mucho que los desarrolladores, Ubisoft y el propio Matt Ryan han hablado sobre las nuevas escenas, los cambios en la época moderna y las ampliaciones de la historia y el final de Kenway, fue una pena no ver más de lo que realmente han hecho. Sin embargo, también entiendo que quieran guardarse la sorpresa sobre esas adiciones. Tendré que ser tan paciente como cualquier otro fan de Assassin’s Creed, y espero ver más sobre esto cuando se lance.

¿Una mirada al futuro… a través del pasado?

(Image credit: Ubisoft)

En definitiva, ya queda claro cómo ha abordado Ubisoft este remake de uno de sus juegos más populares. No se trata de una simple renovación visual al estilo de una remasterización; es casi una reinterpretación o una reinvención de Black Flag y de lo que puede llegar a ser. Assassin’s Creed Black Flag Resynced sigue siendo el mismo excelente juego de hace 13 años bajo todas las modernizaciones y mejoras, pero logra una mezcla perfecta entre la influencia de esas mejoras y esa sensación clásica de AC.

Como dijo Jack Sparrow: «No todos los tesoros son de plata y oro, amigo», y aquí también se siente así: la experiencia general de jugar Resynced y volver a visitar Black Flag con este nuevo aspecto es mucho más que la estética actualizada.

Lo que más me llamó la atención es que, aunque no se trata simplemente de un juego nuevo, totalmente reescrito y reeditado, todas las pequeñas mejoras de Resynced —mejores movimientos por aquí, controles más intuitivos por allá, arte y entornos mejorados por este lado, y una exploración mejorada por aquel otro— realmente se suman para que el juego sea mayor que la suma de sus partes. Es un remake de un juego clásico de hace 13 años, sí, pero se siente y se juega como algo más grande y mejor.

Si este es un primer vistazo al futuro del enfoque de Ubisoft hacia los juegos clásicos, pero ligeramente anticuados, de su franquicia insignia, entonces podríamos estar de enhorabuena, en caso de que títulos como el Assassin’s Creed original, la trilogía de Ezio o incluso la revolucionaria aventura de Connor sean los siguientes en recibir el tratamiento Resynced.

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