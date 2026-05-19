Antes de los retrasos, parecía que GTA 6 iba a salir a la venta a principios de 2025, ya que el director ejecutivo de Take-Two sugiere que el juego lleva unos 18 meses de retraso respecto a la fecha original

El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, sugiere que GTA 6 debía haber salido al mercado hace más de un año

Zelnick le dijo a David Senra que "llevamos unos 18 meses de retraso con respecto a la fecha original"

El lanzamiento del juego está previsto ahora para el 19 de noviembre

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha insinuado que Grand Theft Auto 6 lleva más de un año de retraso.

En una entrevista reciente con David Senra sobre su carrera, Zelnick se refirió brevemente al tan esperado título de Rockstar Games, del que se espera que venda millones de copias en su lanzamiento.

En un momento dado, el presentador, que parecía desconocer que GTA 6 tiene una fecha de lanzamiento confirmada, le preguntó al director ejecutivo sobre la presión de los plazos que conlleva sacar el juego al mercado, tras lo cual Zelnick sugirió que inicialmente estaba previsto para principios de 2025.

Latest Videos From

«Creo que llevamos unos 18 meses de retraso respecto a la fecha original. No mucho más que eso», dijo Zelnick.

GTA 6 tenía una fecha de lanzamiento provisional para el otoño de 2025 antes de que se retrasara al 26 de mayo de 2026. Sin embargo, poco después de que se lanzara el segundo tráiler del juego y se desatara el furor en Internet, Rockstar publicó un comunicado confirmando que había retrasado el juego nuevamente, esta vez hasta el 19 de noviembre de 2026.

«Lamentamos alargar aún más lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que esperáis y merecéis», declaró el estudio en su momento.

Zelnick sugirió recientemente que la campaña de marketing del juego comenzaría pronto, y parece que así ha sido, ya que los usuarios de PlayStation 4 que habían añadido GTA 6 a su lista de deseos comenzaron a recibir mensajes instándoles a pasarse a una PlayStation 5.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

También parece que Best Buy ha filtrado la fecha de preventa de GTA 6 a través de un correo electrónico de afiliados, con informes que afirman que las preventas durarán del 18 al 21 de mayo.

GTA 6 llegará oficialmente a las consolas de la generación actual el 19 de noviembre, incluyendo PS5 y Xbox Series X y Series S, pero Zelnick ha confirmado que el juego no estará disponible para PC.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!