¡Anota la fecha! La actualización 2.3 de Zenless Zone Zero llega con nueva área, agentes y eventos

¿Eres fan de Zenless Zone Zero? De ser así, te tenemos noticias emocionantes, pues HoYoverse anunció todos los detalles de la versión 2.3 "Recuerdos de sueños pasados".

Lo primero que debes de saber es que llega el próximo 15 de octubre y en esta actualización, los jugadores se unirán a la Cabaña del Terror para adentrarse en una nueva área, Cumbres Ancestrales, en la que las historias de miedo resuenan entre las ruinas abandonadas. Lucía, Yidhari y Komano Manato se unirán al campo de batalla como nuevos agentes. Además, habrá nuevos modos de juego, un nuevo aspecto para Vivian y Manato y montones de eventos.

La nueva área, Cumbres Ancestrales, es famosa por sus abundantes menas de porcelumen. En este lugar se ocultan unas instalaciones de investigación y un campo de pruebas abandonados, así como un sinfín de historias de miedo: desde mineros que desaparecen entre el miasma, a unas campanadas que resuenan en la Cavidad, a criaturas capaces de atisbar el corazón de los humanos, hasta hipnotizadores que hacen que la gente quede sumida en sus sueños. La nueva aventura comienza con el caso de la desaparición de unos mineros de Porcelumex, en el que los proxies tendrán que adentrarse en la Cavidad para revelar una inquietante verdad.

Los nuevos miembros de la Cabaña del Terror no solo son expertos en buscar historias de miedo, sino que también poseen una gran habilidad de combate. Lucía es una agente (auxiliar, etéreo) de grado S apasionada por los seres etéreos, capaz puede recrear el aspecto de los seres etéreos en combate. Al acumular esencia onírica, Lucía puede entrar en un sueño y activar velo etéreo: manantial, lo que aumenta los PV máx. de todo el equipo y el daño que infligen los compañeros al aumentar su daño de Fuerza Bruta o ejecutando ataques subsiguientes. Yidhari es una agente de grado S (disruptivo, glacial) que posee un estilo de combate tan arriesgado como tenaz. Su Fuerza Bruta aumenta en función de sus PV máx., y el daño glacial que infligen sus habilidades se considera daño bruto, e ignora la defensa de los enemigos. Cuanto más bajo sea su porcentaje de PV, mayor es el daño que inflige, por lo que alcanzar un equilibrio entre el consumo y la recuperación de PV es clave. También se va a incorporar al combate Komano Manato, un agente de grado A (disruptivo, ígneo) que ejecuta ataques que infligen Fuerza Bruta, y cuyo poder aumenta en función de sus PV máx. Además, las agentes de grado S Vivian y Ju Fufu también regresarán a esta versión.

Zenless Zone Zero continúa aportando a los jugadores contenidos variados y una experiencia de combate optimizada. En la versión 2.3, los proxies podrán mejorar a N.º 0: Anby para ajustar sus mecánicas de ataque y mejorar su experiencia de combate, y así liberar todo su potencial en el campo de batalla. El nuevo evento «Simulación de umbral» proporciona a los jugadores desafíos tácticos y de combate en los que tendrán que entrenar a varios equipos para resistir escenarios de combate complejos. El evento «Cuando los sueños quedan inconclusos» va a introducir combates por turnos, en los que los proxies tendrán que dirigir a monstruos diferentes y emplear estrategias de todo tipo. Al completar el evento, se obtiene gratis el agente Komano Manato. Además, el popular evento «¡Clic! ¡Ofensiva deslumbrante!», regresa con mejoras, unos controles de cámara más libre, y filtros y marcos variados para una experiencia mejor.

A medida que la historia avanza en Nueva Eridu, Zenless Zone Zero ofrece a los jugadores un vistazo a lo que aguarda el futuro. Los agentes Banyue, Dialyn, Zhao y Ye Shunguang van a unirse al viaje próximamente. Como agradecimiento a los proxies por adentrarse en la aventura que está a punto de comenzar, podrán reclamar adicionalmente Película ×600, además de Cinta cifrada ×10 y Bangbupón ×10.

La versión 2.3 "Recuerdos de sueños pasados" de Zenless Zone Zero estará disponible el 15 de octubre en PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS y Android. La clasificación ESRB de este juego es "Adolescentes", y la clasificación PEGI es "12".