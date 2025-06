Andy Bogard rompe el silencio: el shinobi regresa a Fatal Fury: City of the Wolves

SNK confirma que la leyenda viviente del taijutsu y hermano de Terry Bogard está de vuelta, listo para desatar una nueva etapa en la saga con City of the Wolves. El tráiler ya puede verse en inglés y japonés, mostrando al letal shinobi en acción, con la voz de Kieran Regan (ING) y Hiroshi Okamoto (JAP).

Andy regresa desde las sombras entrenando junto a Mai en la aldea Shiranui, pero su instinto de combate lo llama de nuevo. Con su pupilo Hokutomaru labrando su propio camino, Andy está preparado para enfrentar dos batallas cruciales: una contra su aprendiz... y otra, contra su destino. Porque al final, la batalla que siempre ha querido es contra el hombre con quien comparte un legado, su hermano: Terry.

Conociendo más a Andy

La historia de Andy no solo se desarrollará en los golpes: el modo RPG en solitario Episodes of South Town (EOST) ofrecerá a los jugadores una narrativa más profunda, explorando su mundo y motivaciones. ¿Quieres más nostalgia con sabor a adrenalina? El Modo Arcade traerá de vuelta su rivalidad con su hermano mayor hasta llevarla al límite.

Además, los fans que adquirieron la Edición Especial de CotW tendrán acceso a Andy a través del Season Pass 1. Y eso no es todo: Ken y Chun-Li de Street Fighter, junto con Joe Higashi y Mr. Big, se unirán como futuros personajes descargables. SNK cruza universos y se atreve con una alineación explosiva.

Cabe destacar que FATAL FURY: City of the Wolves solo está disponible en formato Edición Especial, y no habrá venta separada del juego base o del Season Pass, al menos por ahora.

Andy ha dejado de ser la sombra de Terry para trazar su propio camino. Y esta vez, nadie lo detendrá.

