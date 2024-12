Análisis de Xbox en este 2024: "Será el próximo año, lo prometemos"

A los fanáticos de Xbox se les ha dicho durante mucho tiempo que “el año que viene es nuestro año”, pero a medida que las fechas de lanzamiento se retrasan y Microsoft comienza a trasladar sus franquicias a otros sistemas, ¿ese argumento sigue siendo válido?

2024 fue un año de fortunas mixtas para el Team Green, con la presión adicional de la compra de Activision y Blizzard agregando un escrutinio adicional a lo que ya parece una estrategia confusa.

Aun así, hay puntos brillantes, con Blizzard ya empezando a volver a su forma y el acuerdo con Bethesda mostrando promesa gracias a Indiana Jones and the Great Circle (además del excelente programa de televisión Fallout).

Respecto al año pasado...

Sin nuevo hardware más allá de revisiones sutiles (hablaremos más sobre eso en breve), Microsoft pudo dejar que su software hablara por sí solo, y sin sus costosas compras de Activision-Blizzard y Bethesda, puede haber sido un poco demasiado silencioso.

Gustó mucho Senua's Saga: Hellblade 2, pero podría decirse que fue el título más importante que tuvo Xbox durante la primera mitad del año. Stalker 2: Heart of Chornobyl también fue un gran éxito para Game Pass (y es una exclusiva de la consola Xbox), aunque no es de primera mano. El dúo de estrategia Age of Mythology Retold y Ara History Untold son geniales y todo eso, pero fue la última compra de la compañía la que hizo el trabajo pesado.

La expansión The War Within de World of Warcraft es una de las mejores en años, mientras que la expansión Vessel of Hatred para Diablo 4 ayudó a darle al juego un impulso adicional, particularmente cuando el juego base llegó a Xbox Game Pass a principios de este año.

Bethesda lanzó una gran expansión para Starfield con Shattered Space y continuó lanzando parches durante todo el año, mientras que Indiana Jones and the Great Circle podría terminar siendo uno de los mejores juegos del año cuando se calmen las aguas después de su lanzamiento en diciembre.

Aun así, sigue siendo una cuestión de "el año que viene será nuestro año", con Avowed, Fable, Doom: The Dark Ages y South of Midnight programados para 2025 después de haber sido mostrados en lo que podría considerarse la mejor exhibición de Xbox en su historia. En algún momento, Microsoft tendrá que mostrar y no contar, y ese podría ser el momento decisivo para su división de juegos, especialmente dada la gran cantidad de despidos que tendrá solo a partir de 2024.

Teniendo en cuenta que Microsoft cerró varios estudios en 2024, incluido el equipo detrás del excelente Hi-Fi Rush , lo que está en juego nunca ha sido tan importante para que Microsoft demuestre que puede administrar su enorme cartera de estudios.

Aun así, parece que lanzar sus juegos en otras plataformas está ayudando a aliviar parte de la carga financiera. Grounde, Sea of Thieves, Pentiment y Hi-Fi Rush saltaron la barrera a PS5 y Switch, y, según todos los informes, se vendieron bien.

Con Doom: The Dark Ages e Indiana Jones también confirmados para llegar a la consola de Sony, Microsoft aparentemente apuesta a ser el único lugar donde puedes jugarlos sin tener que comprarlos, o tener que esperar, lo que nos lleva agradablemente a Game Pass.

Game Pass es el gran ganador, pero por muy poco

(Image credit: Xbox)

Xbox Game Pass ha cobrado tanta importancia en 2024 que ensalzar sus virtudes parece un anuncio.

Si adquiriste una membresía para evitar pagar el precio completo de Call of Duty: Black Ops 6 (y quién podría culparte), a pesar de la eliminación sospechosa de la prueba de $1 dólar justo antes del lanzamiento del juego, sin duda has visto cuán fuerte es la oferta.

Se han agregado Stalker 2, Indiana Jones and the Great Circle, Hellblade 2 y Diablo 4 del año pasado, Modern Warfare 3 y Octopath Traveler 2, y aún encontrarás Halo, Gears, Hollow Knight, Monster Hunter Rise y muchos más allí.

Realmente parece que la adquisición de Activision-Blizzard ha hecho que Microsoft siga adelante con sus planes de Game Pass, y eso es genial, pero los nuevos niveles de membresía dejan mucho que desear. Microsoft realizó grandes cambios este año, eliminando el nivel Game Pass para consolas a favor de Xbox Game Pass Core, que elimina el acceso a las incorporaciones del primer día. Eso significa que decir "juega Black Ops 6 el primer día con Game Pass" ahora parece que necesita un asterisco dependiendo de la suscripción que tengas.

Lo que podría haber sido un fracaso total para Microsoft sin duda generó mucha confusión entre los usuarios, y eso es una pena. Esperemos que Microsoft pueda mejorar su mensaje de cara a lo que podría ser un año colosal para el servicio en 2025.

Se rumora que Avowed, Atomfall, South of Midnight y Clair Obscur: Expedition 33 debutarán en Xbox Game Pass, y podría haber mucho más anunciado pronto, pero decirles a los jugadores que pueden jugar algo como Fable el primer día con Game Pass solo para que necesiten actualizar su suscripción se siente como un rastrillo esperando ser pisoteado.

¿Aún se necesita una consola Xbox?

(Image credit: Microsoft)

Microsoft cerró este año con su campaña “This is an Xbox” y, sin duda, ha dado que hablar. La cuestión es: ¿alguien necesita una Xbox? ¿Microsoft está igual de contento de que puedas jugar a Doom: The Dark Ages en PS5 el año que viene o Call of Duty 2026 en tu teléfono a través de streaming?

Dudamos que una empresa con los medios de Microsoft se sienta realmente cómoda cediendo terreno a empresas como Sony y Nintendo, pero en el panorama más amplio, está claro que Microsoft está ganando dinero poniendo juegos en otras plataformas, tal vez porque no ha sido capaz de hacer crecer su propia base de consolas tanto como esperaba.

Por otra parte, quien quiera comprar una consola Xbox ahora tiene muchas opciones. La Xbox Series S ahora viene con un disco interno de 1 TB mucho más espacioso , mientras que la Series X viene en una edición totalmente digital en blanco, así como en una nueva versión de 2 TB. Sin embargo, esta vez no hubo una actualización de mitad de generación, aparte de esas nuevas versiones.

También está claro que Microsoft ve un futuro en su negocio de consolas, con su extraño podcast de Xbox a principios de este año que incluía comentarios sobre la próxima generación y Phil Spencer confirmando su interés en desarrollar una consola portátil. Sin embargo, sigue siendo una incógnita si espera que los usuarios las compren cuando prácticamente cualquier cosa se puede jugar en otros lugares.

Es probable que 2025 sea un año decisivo para el negocio de videojuegos de Microsoft. Tal y como están las cosas, South of Midnight , Fable , Avowed y Doom: The Dark Ages podrían convertir a Game Pass en el gran ganador del año, pero Microsoft ya ha tenido problemas para ganar antes, y Avowed es el único de esa selección con una fecha de lanzamiento real en este momento.

De todos modos, esperamos que pueda demostrar que puede ser un custodio más responsable de la enorme cantidad de estudios que ahora están bajo su mando.