A pesar del acuerdo de exclusividad de Xbox para el primer juego, PlayStation "sigue siendo nuestra plataforma principal", afirma el director ejecutivo de Squanch Games, coincidiendo con el lanzamiento de High on Life 2 esta semana

El director ejecutivo de Squanch Games, Mike Fridley, afirma que la versión para PS5 de High on Life 2 es la plataforma principal del estudio, a pesar del acuerdo de exclusividad de Xbox para el primer juego.

A diferencia del primer juego, la secuela de High on Life se lanzará simultáneamente en Xbox y PlayStation.

Fridley afirma que fue "una decisión comercial bastante fácil, teniendo en cuenta las cifras de ventas del primer [juego]".

El director ejecutivo de Squanch Games, Mike Fridley, ha declarado que lanzar High on Life 2 simultáneamente en Xbox y PlayStation era una decisión obvia tras el largo periodo de exclusividad del primer juego en Xbox.

En una entrevista con TechRadar Gaming antes del lanzamiento del juego esta semana, Fridley habló sobre la decisión de llevar la secuela de High on Life a todas las plataformas al mismo tiempo, tras un acuerdo con Microsoft por el que el primer juego fue exclusivo de Xbox durante un tiempo.

El primer juego de High on Life se lanzó en diciembre de 2022 como exclusivo para las consolas Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC a través de Game Pass, y no se lanzó para PS4 y PS5 hasta julio de 2023.

Sin embargo, en esta ocasión, Squanch Games lanzará High on Life 2 para Xbox y PlayStation en la misma fecha, e incluso lo pondrá a disposición a través de Xbox Game Pass, lo que, según Fridley, «sin duda se tuvo en cuenta» debido a la ayuda de Microsoft con el juego original.

En cuanto a las ventas que el estudio podría perder a través de Game Pass, Fridley no está seguro de si la exposición del juego compensa "la posible canibalización de las ventas», pero sí está seguro de que «ayudará a establecer una propiedad intelectual para que mucha gente juegue a tu juego", y añade: "Si tu juego es bueno y quieres que lo juegue mucha gente, incluirlo en Game Pass es genial".

A pesar del éxito del primer juego, el director ejecutivo añadió que «todavía estamos en fase de desarrollo de la franquicia» y que quiere que el mayor número posible de personas conozca el estudio, explicando que «la mejor manera de hacerlo es regalarlo y conseguir que lo prueben tantas personas como sea posible».

Aunque High on Life alcanzó el éxito con su breve acuerdo con Xbox, Fridley señaló que la versión para PlayStation de High on Life 2 es su plataforma principal, y afirmó: «Sorprendentemente, incluso tras el retraso en el lanzamiento de Sony [en PS4 y PS5], debido a una cláusula de exclusividad con el primer juego que tenía Microsoft, [PlayStation] sigue siendo nuestra plataforma principal», dijo Fridley.

Cuando se le preguntó si eso había influido en el lanzamiento simultáneo de la secuela en PlayStation, respondió: «Era obvio, ya que nuestra plataforma principal es Sony, seguida de Steam en cuanto a unidades vendidas».

Continuó diciendo: «Si eres jugador de PlayStation, lo vas a comprar en PlayStation. No lo vas a jugar en Game Pass, y con el reciente aumento de la suscripción a Game Pass, estoy seguro de que probablemente hayan visto bajar un poco el número de suscriptores, por lo que esas personas tienen que jugar en algún sitio».

A pesar del comentario de Fridley, cabe mencionar que no podemos demostrar que el número de suscriptores de Xbox Game Pass haya disminuido debido a las recientes subidas de precios.

«Fue una decisión comercial bastante fácil, teniendo en cuenta las cifras de ventas del primer juego y el hecho de que esta vez no tenemos la exclusividad para lanzarlo en todas las plataformas», afirmó Fridley, quien añadió que, aparte de las ventas, «simplemente es más barato. No tenemos que hacer dos campañas de marketing... solo aprovechamos nuestra propia campaña para vender la misma copia».

High on Life 2 se lanza mañana (13 de febrero) para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC, y su lanzamiento para Nintendo Switch 2 está previsto para el 20 de abril.

